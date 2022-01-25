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NEVÜ İzci Kulübü'nden 'Kış eğitim kampı' - Son Dakika

NEVÜ İzci Kulübü'nden 'Kış eğitim kampı'

25.01.2022 10:55
NEVÜ İzci Kulübü'nden 'Kış eğitim kampı'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü tarafından, 21-23 Ocak 2022 tarihlerinde Ürgüp ilçesinde 40 kulüp üyesi izcinin katılımı ile "Kış Eğitim Kampı" etkinliği düzenledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü tarafından, 21-23 Ocak 2022 tarihlerinde Ürgüp ilçesinde 40 kulüp üyesi izcinin katılımı ile "Kış Eğitim Kampı" etkinliği düzenledi.

NEVÜ İzci Kulübü, üniversitenin Ürgüp ilçesinde bulunan USET Uygulama Oteli yerleşkesi ve çevresinde "Kış Eğitim Kampı" düzenledi. Konaklama için USET Uygulama Oteli'ni kullanan kulüp bünyesindeki izci takımları üyeleri ile birlikte izci disiplini, kamp düzeni, ateş yakma, ilk yardım ve doğada hayatta kalma teknikleri gibi birçok konuda bilgilendirilerek uygulamalar yaptı. Kış eğitim kampında kulübün lider izcileri tarafından arazide belirli bölgelere bırakılan ve sürekli takibi yapılan izci takımları, belirtilen süre içerisinde kendi barınaklarını oluşturup doğada hayatta kalma için gerekli uygulamaları gerçekleştirdi. Kampın ve eğitimin detayları hakkında bilgi verilmeyen izcilere, 'İzci daima hazırdır' parolasına göre habersiz bir şekilde gecenin geç saatlerinde aniden uyandırılarak tatbikatlar yaptırıldı.

Ateş gecesinde doyasıya eğlendiler

"Ateş Gecesi" olarak adlandırılan ve izcilerin eğlencesi olan kampın son gecesi, tören ile yakılan büyük ateş etrafında toplanan izciler hazırladıkları skeçleri, oyunları ve yarışmaları sergilediler. Ateş Gecesi sonrası etkinliklerine devam ederek doyasıya eğlenen NEVÜ İzci Kulübü, Pazar günü kampını sonlandırdı. NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri, çalışmalarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine, NEVÜ Uygulama Oteli yönetimi ve personeline teşekkür etti. - NEVŞEHİR

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlk Yardım, Ürgüp, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ İzci Kulübü'nden 'Kış eğitim kampı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: NEVÜ İzci Kulübü'nden 'Kış eğitim kampı' - Son Dakika
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