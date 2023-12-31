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NEVÜ öğrencileri depremzedelere kitap desteği sağladı - Son Dakika
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NEVÜ öğrencileri depremzedelere kitap desteği sağladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, 'Depremzedeleri Unutmadık' adlı topluma hizmet projesi kapsamında Kahramanmaraş Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteği sağladı. NEVÜ öğrencileri ve akademisyenler, proje kapsamında okul kütüphanesine İngilizce kitaplar ekleyerek dil sınıfı öğrencilerine de üniversiteye hazırlık için ek kaynak desteği sağladı.

NEVÜ öğrencileri depremzedelere kitap desteği sağladı
31.12.2023 - 11:24,
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, 'Depremzedeleri Unutmadık' adlı topluma hizmet projesi çerçevesinde Kahramanmaraş Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

NEVÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri 'Depremzedeleri Unutmadık' adlı topluma hizmet projesi çerçevesinde Dr. Öğr. Üyesi Tuba Baykara, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Kaçmaz koordinesinde 6 Şubat depreminden etkilenen Kahramanmaraş Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Yabancı dil ağırlıklı Kahramanmaraş Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve okul yönetimiyle bir araya gelen NEVÜ öğrencileri ve akademisyenler, başlattıkları proje kapsamında okul kütüphanesinin İngilizce Kitaplık Bölümü'ne hikaye, öykü, roman ve benzeri kaynaklardan oluşan kitap desteği ile birlikte 9., 10., 11. ve 12. sınıftaki dil sınıfı öğrencilerine de üniversiteye hazırlık için ek kaynak desteğinde bulundu. NEVÜ akademisyenleri ve öğrencileri ayrıca hazırladıkları hediye paketleriyle de öğrencilere oldukça güzel anlar yaşattı.

Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muharrem Okumuş ve okul yönetimi NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başta olmak üzere proje kapsamında okullarını ziyaret ederek anlamlı destekte bulunan NEVÜ akademisyen ve öğrencilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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