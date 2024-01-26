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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasındaki iş birlikleri ele alındı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek\'i ziyaret etti
26.01.2024 - 15:56,  Güncelleme: 15:59
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ziyaret etti.

FSMVÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulunan Rektör Aktekin, iki üniversite arasındaki mevcut ve yapılacak ortak çalışmaların önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Aktekin'i makamında ağırlayan FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

İki üniversite arasındaki iş birliklerinin ele alındığı ziyaret, Rektör Aktekin ve Rektör Şimşek'in Kapadokya ve Ayasofya'yı sembolize eden plaket takdimlerinin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika


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