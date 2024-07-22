NEVÜ'ye 16 öğretim elemanı ataması yapılacak - Son Dakika
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Yerel

NEVÜ'ye 16 öğretim elemanı ataması yapılacak

NEVÜ\'ye 16 öğretim elemanı ataması yapılacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), farklı akademik birimlerine toplam 16 öğretim elemanının atamasını gerçekleştirecek. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin hedeflerine uygun olarak akademik kadroyu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Fen-Edebiyat Fakültesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne doçent ve doktor öğretim üyesi ataması yapılacak.

22.07.2024 12:24
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün farklı akademik birimlerine toplam 16 öğretim elemanının ataması gerçekleştirilecek.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi' ilan edilen üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda akademik kadroyu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin bu kapsamda üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne doçent ve doktor öğretim üyesi atamasının yapılacağını sözlerine ekledi.

10 Doçent ve 6 Dr. Öğretim Üyesi Atanacak

22 Temmuz 2024 tarih ve 32609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, NEVÜ'ye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dahilinde 10'u doçent ve 6'sı da doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanının ataması yapılacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NEVÜ'ye 16 öğretim elemanı ataması yapılacak - Son Dakika

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