New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Davası İçin Karar Bekleniyor - Son Dakika
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New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Davası İçin Karar Bekleniyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams\'ın Davası İçin Karar Bekleniyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yabancı kaynaklardan gelen rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı açılan davanın düşürülmesi talebiyle mahkemeye çıktı. Yargıç, devam eden süreç hakkında karar vermek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Adams, suçlamaların asılsız olduğunu savunarak istifa etmeyeceğini açıkladı.

20.02.2025 06:26  Güncelleme: 06:28
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New York Belediye Başkanı Eric Adams, hakkında yabancı kaynaklardan yasa dışı bağış, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ABD Adalet Bakanlığı tarafından düşürülmesi talebiyle New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yargıç Dale Ho, davanın düşürülmesine yönelik savcılığın talebini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirterek anında karar vermeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz hafta mahkemeye sunduğu resmi talimatla Eric Adams'a yönelik suçlamaların düşürülmesini istemişti. Ancak duruşma sırasında Geçici Başsavcı Yardımcısı Emil Bove, suçlamaların "önyargısız" şekilde düşürülmesi gerektiğini, böylece ilerleyen süreçte tekrar açılabilmesi için hukuki zemin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bove, mahkemede "Bu davaya devam etmek, Belediye Başkanı'nın New York'u yönetme yeteneğini baltalayacak ve Başkan Donald Trump'ın göç politikalarını tehdit edecektir" diyerek davanın politik bir boyut taşıdığını ima etti.

Federal savcıların ve şehir yetkililerinin tepkisi

Adalet Bakanlığı'nın davanın kapatılması yönündeki talebi, bazı federal savcılar arasında istifa dalgasını tetikledi. New York Güney Bölgesi'nin geçici ABD Savcısı da dahil olmak üzere sekiz federal savcı, Adalet Bakanlığı'nın kararına tepki olarak istifa etti. Öte yandan New York Belediye Binası'nda da büyük çaplı istifalar yaşandı. Adams'ın dört üst düzey yardımcısı, davaya yönelik gelişmelerin ardından görevlerinden ayrıldı.

"Ben bir suç işlemedim, korkmuyorum"

Duruşmada Eric Adams'ın avukatı Alex Spiro, Belediye Başkanı'nın Trump yönetimi ile herhangi bir çıkar ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Duruşma sırasında Adams, ayağa kalkarak sağ elini kaldırdı ve gerçeği söyleyeceğine dair yemin etti. Hakim, suçlamaların düşürülmesini kabul edip etmediğini sorduğunda Adams, "Ben bir suç işlemedim. Bu davanın geri getirileceğini düşünmüyorum ve korkmuyorum" yanıtını verdi.

"Ani Karar Almayacağım"

Yargıç Dale Ho, davanın reddedilmesi talebine doğrudan onay vermeden önce Adams'ın zihinsel durumu ve süreç hakkındaki farkındalığı konusunda rutin sorular yöneltti. Duruşmanın sonunda hakim, karar için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek herhangi bir ani karar almayacağını açıkladı. Yargıç Dale Ho, "Burada bu konunun uzamasının kimsenin çıkarına olmadığını anlıyorum. Ancak doğru bir karar verebilmek için önüme koyulan her şeyi dikkatlice değerlendirmek istiyorum. Kararımı kısa sürede açıklayacağım." dedi.

Belediye Başkanı Adams'ın geleceği tartışılıyor

New York Valisi Kathy Hochul, mahkeme sürecinin ardından Adams'ın görevden alınması ihtimalini değerlendirmeye başladı. Şehir yöneticileriyle Adams'ın geleceğine ilişkin görüşmeler yürütüldüğü bildirildi. Öte yandan Demokrat Parti içindeki güçlü isimler, Adams'ın istifa etmesi yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyor. Adams'ın Trump yönetimiyle özellikle göçmen politikaları konusunda iş birliği yapması, partisi içinde rahatsızlığı arttırdı.

Ancak tüm baskılara rağmen Adams, istifa etmeyeceğini ve 2025 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

Mahkeme binası önünde Eric Adams'a destek verenler ile aleyhine protesto düzenleyen gruplar karşı karşıya geldi. Bir grup, Adams'ın Trump yönetimi ile çıkar ilişkisi içinde olduğunu öne sürerek istifasını talep ederken, diğer grup Adams'a yönelik suçlamaların siyasi bir operasyonun parçası olduğunu savunarak destek mesajları verdi.

Adalet Bakanlığı, Federal Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 48(a) maddesi kapsamında suçlamaların kaldırılabileceğini belirtse de, Yargıç Ho'nun bu konuda nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Davası İçin Karar Bekleniyor - Son Dakika

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