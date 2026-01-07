Niğde dünyaya açılıyor - Son Dakika
Niğde dünyaya açılıyor

07.01.2026 12:59  Güncelleme: 13:05
Niğde Belediyesi, 17 ülkeden belediye başkanlarını ve uzmanları ağırlayacak UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği hazırlıklarını başlattı. Toplantının ana teması su olacak.

Niğde Belediyesi; 17 ülkeyi kapsayan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Bahar Dönemi Yönetim Kurulu Toplantısı'nın hazırlık ve koordinasyon süreci, Niğde'de imzalanan 'Ev Sahibi Kent Sözleşmesi' ile resmen başladı. 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan dev organizasyon için düzenlenen imza törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia İbrahim, katıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; organizasyonun şehir tarihinde bir ilk olduğunu ve 17 ülkeden yerli-yabancı belediye başkanlarını, akademisyenleri ve uzmanları ağırlayacaklarını vurguladı. Niğde'nin 10 bin yıllık geçmişi, sanayisi ve kültürel değerleriyle bu buluşmaya hazır olduğunu belirten Özdemir, toplantının stratejik önemine değindi.

Dev zirvenin ana teması su olacak

Başkan Özdemir, özellikle bölge coğrafyası için suyun hayati önem taşıdığını belirterek; "Suyu ana temamız yapıyoruz. Çünkü su, özellikle UCLG-MEWA üyesi 17 ülke ve bizim coğrafyamız için gelecekteki en büyük sorun ve en değerli varlığımızdır. Niğde'de su üzerine yaptığımız çalışmaları, dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri detaylıca değerlendireceğiz" dedi.

Yenilikçi şehir anlayışı ve akıllı şehir uygulamaları, akıllı su yönetimi ve su stresi ile mücadele, iklim değişikliği, kuraklık ve yeşil dönüşüm, afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası, akıllı ulaşım sistemleri, yerel diplomasi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yerel güçlerin küresel etkiye dönüşmesi başlıkları toplantıda ele alınacak. Organizasyonun sadece teknik bir toplantı değil, aynı zamanda bir tanıtım fırsatı olduğunu söyleyen Başkan Özdemir; Niğde'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformda en güçlü şekilde ortaya koyacaklarını ifade ederek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Törende konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman ise teşkilatın temel misyonunun yerel ile küresel arasında köprü kurmak olduğunu belirtti. Duman; "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerele taşırken, yereldeki başarıları da küresel gündeme aktarıyoruz. Niğde, başarılı çalışmalarıyla yakından takip ettiğimiz ve Denetim Kurulu üyemiz olan çok kıymetli bir paydaşımız. Bu zirve ile Niğde'nin potansiyeli dünya tarafından çok daha net algılanacak" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde dünyaya açılıyor - Son Dakika

