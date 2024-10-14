Niğde Barosu\'nda Öztürk Yeniden Başkan

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5 adayın yarıştığı Niğde Barosu seçimlerinde mevcut Başkan Av. Emin Alper Öztürk yeniden kazanarak başkan seçildi.

5 avukatın Niğde Barosu başkanı olmak için yarıştığı seçim, Niğde Adliyesinde gerçekleştirildi. Niğde Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Kurulda, Muhammet Bilal Özenç, Emin Alpet Öztürk, Cihan Kirazcı, Ümit Özçelik ve Kemal Çelik başkanlık için yarıştı. 368 avukatın oy kullandığı seçimi mevcut başkan Emin Alper Öztürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre adayların oy dağılımı şöyle gerçekleşti;

"Av. Emin Alper Öztürk 183, Av. Cihan Kirazcı 92, Av. Kemal Çelik 63, Av. Muhammed Bilal Özenç 20, Av. Ümit Özcelik ise 6." - NİĞDE