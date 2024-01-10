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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özdemir, basın mensuplarının zorlu görevlerini takdir etti ve gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 13:54,  Güncelleme: 13:55
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Horanta Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında Niğde'de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile buluşan Başkan Özdemir, basın mensuplarının gününü kutladı. Özdemir; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz. Sizler gerçekten zor bir görev yapıyorsunuz, işiniz çok zor ve bunun farkındayız. Sizlere minnettarız, soğuk, sıcak demeden, kar kış demeden, gece gündüz her yerde sizler varsınız. Buna birebir şahit olan birisi olarak gönül rahatlığıyla diyorum, hepinizden Allah razı olsun. Sizin yaptığınız görev vatandaşımız için çok önemli. Özellikle son dönemde sosyal medyanın da ağırlık kazanmasıyla birlikte çok daha hızlı bir gazetecilik oldu. Maalesef sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği de oluyor ya da herkes kendini gazeteci olarak adlandırabiliyor. Ama gerçek gazetecilerin ne olduğunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz ve bugün hepsi burada. Böyle kutsal bir vazifeyi yerine getiriyorsunuz, gazetecilik mesleğini daha da gelişeceğini görüyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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