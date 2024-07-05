Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli açıklaması - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli açıklaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli açıklaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli için gayrimenkul sahiplerinden katılım payı talep edilmesine ilişkin konuya açıklık getirdi.

05.07.2024 16:02  Güncelleme: 16:03
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli için gayrimenkul sahiplerinden katılım payı talep edilmesine ilişkin konuya açıklık getirdi. Başkan Özdemir; Niğde Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada arıtma tesisi yapımında, belediyelerin katılım payı almasının, Belediye Gelirleri Kanununa göre zorunluluk olduğunu belirtti.

Şu an için hiçbir mükelleften katılım payı istenmediğini belirten Başkan Özdemir; itirazlar ve yeniden yapılacak hesaplamaların ardından, 4 taksit halinde ödenecek katılım paylarının ilk taksitinin Emlak Vergisi ile birlikte 2025 yılının Nisan ayında ödeneceğini vurguladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; kamuoyunda farklı yorumlara yol açan 'Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin' 170 milyon TL tutarındaki yatırım bedelinin, bu yatırımdan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden 'katılım payı' adı altında tahsil edilmesi talebine ilişkin konuya, Belediye Meclisi'nin Temmuz dönemine ait toplantısında açıklık getirdi.

"Katılım Payı Belediyemizin Talebi Değil, Kanuni Bir Zorunluluktur"

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddesine göre, belediyeler tarafından yaptırılan arıtma tesisleri için bunlardan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden katılım payı alınmasının zorunlu olduğuna işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu kapsamda muhtarlıklara; 'Katılım Payları Mükellef Listesi' gönderildiğini hatırlattı. Kanun gereği, yaptıkları arıtma tesisi için gayrimenkul sahiplerinden katılım payı almama gibi bir lükslerinin olmadığına vurgu yapan Başkan Özdemir, bunun kanuni bir zorunluluk olduğunu, takibinin belediye başkanları tarafından yapılmasının da ilgili kanun maddesinde yer aldığını kaydetti. Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisini vatandaşlardan katılım payı düşüncesi ile yapmadıklarını da vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Ancak belediye olarak katılım payı alınıp alınmayacağı konusunda detaylı araştırma yaptık. Defalarca kez Sayıştay'la görüştük. İlgili Bakanlıklara da sorduk. Aldığımız yanıtlarda net bir ifade var; yollar, kaldırımlar ve benzeri yatırımlarda katılım payı alınması idarenin (belediyenin) yetkisine bırakılmış. Ancak kanalizasyon gibi yatırımlarda katılım payı için 'alınabilir' ifadesi kullanılmıyor, direk 'alınır' ifadesi var. Bu nedenle, arıtma tesisi için yapılan katılım payı talebi kanuni bir gereklilik olduğu için böyle bir uygulama yapılacak" diye konuştu. Bugün itibariyle hiçbir gayrimenkul sahibi için uygulanan bir tahakkukun bulunmadığına da dikkati çeken Başkan Özdemir; "Şu an muhtarlıklara bir yazı gönderildi. Yaklaşık bir bedel hesaplandı. Bu hesaplanan bedeller de kesin hesaplar değil. İtirazlardan sonra yeniden hesaplamalar yapılacak. Buradaki amaç itiraz edecek vatandaşlar için bir hatırlatmadır. Bu çalışmaların tamamlanması için daha 6 ay süre var. Bu yıl içerisinde hiçbir mükellef katılım payı ödemeyecek. Herhangi bir faiz de işlemeyecek, ilk taksit ödemeleri seneye Nisan ayında başlayacak" şeklinde konuştu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 2018 yılında 74 milyon 720 bin TL'ye ihale edilen Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin, ek yapılarla birlikte 137 milyon 670 bin 593 TL'ye çıktığını, toplum maliyetin ise 170 milyon olarak hesaplandığını da açıkladı. Katılım payları için arsaların da dahil edileceği yönünde yeni bir bilgiye ulaştıklarını anlatan Başkan Özdemir; konut, işyeri ve dükkanlardan sonra arsaların da dahil edilmesi için yapılacak yeni hesaplamaların ardından, mükellefler için muhtarlıklara gönderilen bugünkü rakamlarda değişiklik olabileceğine de işaret etti.

Katılım Payı Hangi Yerleşim Birimlerini Kapsıyor?

Bu arada Niğde Belediye Başkanlığı tarafından hangi yerleşim birimlerinin katılım payına dahil olacağı ve katılım paylarının nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sadece ibadethanelerden katılım payı alınmayacağına dikkat çekilerek, Niğde Belediyesi mücavir alanı içerisindeki gayrimenkul sahipleri ile tesisi kullanan Yeşilburç köyü, Gümüşler kasabası, Aktaş kasabası, Güllüce köyü ile bütün kamu ve tüzel kişilerinden katılım payı alınacağı belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emrah Özdemir, Niğde, Çevre, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Akkaya Barajı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli açıklaması - Son Dakika

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