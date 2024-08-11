Niğde Belediyesi Engelli Vatandaşa Piknik Sürprizi Yaptı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Engelli Vatandaşa Piknik Sürprizi Yaptı

Niğde Belediyesi Engelli Vatandaşa Piknik Sürprizi Yaptı

Niğde Belediyesi'nin Şefkat Çınarları Projesi kapsamında oluşturulan mobil ekip, ortopedik engelli Fadime Soyer'i piknik yapmaya götürdü.

11.08.2024 14:00  Güncelleme: 14:09
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Niğde Belediyesi'nin yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattığı ve "Şefkat Çınarları Projesi" kapsamında oluşturduğu mobil ekipler, hizmette sınır tanımıyor. Niğde Belediyesine bağlı mobil ekip, kişisel bakım ve ev temizliklerini yaptıkları ortopedik engelli Fadime Soyer'in piknik hayalini Gebere Barajı Mesire Alanına pikniğe götürerek gerçekleştirdi. Ekiple birlikte mangal keyfi yapıp, Gebere Barajı manzarasına karşı çayını yudumlayan Fadime Soyer'in mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen ve Niğde Belediyesi tarafından yürütülen "Şefkat Çınarları Projesi" kapsamında oluşturulan mobil ekipler, kentte ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara sağlık kontrollerinden kişisel bakımlarına, ev temizliklerinden, kamu kurumlarındaki işlerinin görülmesine kadar pek çok hizmeti sunmaya devam ediyor. Ortopedik engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Fadime Soyer de Niğde Belediyesinin YADES kapsamındaki hizmetlerinden yararlanıyor. Ekipler, geçtiğimiz günlerde, tek başına yaşadığı evinde ziyaret ettikleri Fadime Soyer'in kişisel bakımları ve ev temizliğini yaptıktan sonra piknik için sözleşti. Önceki gün yeniden Fadime Soyer'in evine giden ekipler, Soyer'i, piknik yapmak için Niğde Belediyesi'nin 'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' sloganı ile hayata geçirdiği 'Engelsiz Hizmet Aracı' ile Gebere Barajı Mesire Alanına götürdü. Niğde Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek, Türkiye'nin en kapsamlı dinlenme ve oyun alanlarından biri haline getirilen Gebere Barajı Mesire Alanında, mobil ekiple birlikte mangal yakan Fadime Soyer, ekip tarafından mesire alanını baştan sona gezdirilerek doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı.

Piknik yaptıktan sonra Gebere Barajı manzarasına karşı çayını yudumlayan ve mutluluğu gözlerinden okunan Fadime Soyer, YADES ekibi ve Gebere Barajına gelen diğer piknikçilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Niğde Belediyesi sayesinde, evinin temizliğinin ve kişisel bakımlarının yapıldığı gibi, engelsiz taksi hizmetinden de yararlanarak, kamu kurumlarındaki işlerini kolayca halledebildiğini söyleyen Fadime Soyer, "Evimden çıkmakta bile zorlandığı günler, Niğde Belediyesi sayesinde artık çok geride kaldı. Bir gün Gebere Barajı'nda piknik yapabileceğim aklımın ucundan bile geçmezken, bu hayali gerçeğe dönüştüren başta Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir olmak üzere YADES ekibine ve tüm ilgililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yardımına koşmaya devam ettiklerini belirtti. Evinde yalnız yaşayan, engeli nedeniyle ihtiyaçlarını göremeyen, sağlık sorunu yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Özdemir, "Belediyemiz tarafından kurulan mobil ekibimizin Gebere Barajı'na pikniğe götürdüğü Fadime Soyer'in yaşadığı mutluluk karşısında bizlere ettiği teşekkür dünyalara değer. Niğde Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olmayı sürdüreceğiz, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Bu şehirde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi Engelli Vatandaşa Piknik Sürprizi Yaptı - Son Dakika

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