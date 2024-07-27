Niğde Belediyesi Engelsiz Taksi Uygulamasıyla Engelli Bireylere Hizmet Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde Belediyesi Engelsiz Taksi Uygulamasıyla Engelli Bireylere Hizmet Sunuyor

Niğde Belediyesi Engelsiz Taksi Uygulamasıyla Engelli Bireylere Hizmet Sunuyor

Niğde Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce hizmete sunduğu 'Engelsiz Taksi' uygulaması, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar engelli bireyler tarafından 254 kez kullanılan engelsiz taksi uygulamasından, telefonlu randevu sistemiyle ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.

27.07.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce hizmete sunduğu 'Engelsiz Taksi' uygulaması, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar engelli bireyler tarafından 254 kez kullanılan engelsiz taksi uygulamasından, telefonlu randevu sistemiyle ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.

Niğde Belediyesi'nin 'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' sloganı ile hayata geçirdiği 'Engelsiz Hizmet Aracı' uygulaması, sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerinde ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Niğde Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Engelsiz Taksi' uygulaması, engelli bireyler tarafından bugüne kadar 254 kez kullanıldı. Hastaneler, kamu kurumları, Sakatlar Derneği ve sosyal tesisler, Halk Eğitim Merkezi, şehirlerarası otogar, bankalar, sınav merkezleri ve fizik tedavi merkezinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşundaki işleri için engelsiz taksi hizmetinden faydalanan engelli bireyler, uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Hareket kabiliyeti ve kullanım alanı yüksek olan 'Engelsiz Hizmet Aracının' akülü ve manuel araba kullanan engellilerin ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırdığını belirten engelli vatandaşlar, "Telefonla aradığımız zaman görevliler, ikametlerimizden bizi alarak gideceğimiz kuruma götürüyor, işimiz bittikten sonra de yeniden evimize getiriyor. Daha önce çok büyük sorun yaşadığımız ulaşım noktasında, hayatımızı kolaylaştıran uygulamayı hayata geçiren Niğde Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de engelsiz taksi uygulamasını kullanan engelli bireylerin memnuniyetini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Uygulamanın ilerleyen süreçte daha geniş yelpazede kullanılabilir olmasını sağlayacaklarını ifade eden Başkan Özdemir, Niğde Belediyesi olarak sadece yürüme engelliler için değil, bütün engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlattı.

Telefonla randevu alınabiliyor

Öte yandan, aynı anda akülü veya tekerlekli olmak üzere 2 engelli arabası ve 5 refakatçi kapasitesine sahip olan 'Engelsiz Taksinin' ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, Niğde Belediyesi'nin 444 51 01 numaralı Çağrı Hattını arayarak, randevu alabiliyorlar. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Niğde, Engelliler, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi Engelsiz Taksi Uygulamasıyla Engelli Bireylere Hizmet Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
07:48 Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş’ten fotoğraflı yalanlama geldi Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
07:30 İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı
04:34 Yaptığı kazayı inkar etti Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı Yaptığı kazayı inkar etti! Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı
02:05 Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar
23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 10:51:52. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi Engelsiz Taksi Uygulamasıyla Engelli Bireylere Hizmet Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement