Niğde Belediyesi\'nden Atatürk Kent Ormanı\'na Modern Aydınlatma

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Niğde Belediyesi, kentin en büyük mesire alanlarından biri olan Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yeniledi. 200'e yakın projektörün monte edildiği Kent Ormanı'nın yeni hali vatandaşlardan tam not aldı.

Parklarda, oyun ve mesire alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Atatürk Kent Ormanı'nı da modern aydınlatma sistemi ile donattı.

95 Adet Aydınlatma Direği Monte Edildi

Niğde Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kent Ormanı'nda 2700 metre kazı yaparak 95 adet aydınlatma direği monte etti. Kent Ormanı'nda ayrıca 185 adedi 60 watt, 14 adeti de 200 watt olmak üzere 199 adet projektör montajı yapıldı.

Oturma bankları ve masaların bir kısmının yenilendiği Kent Ormanı'nda çevre düzenlemesi de yapılarak daha modern bir görünüme kavuşturulurken, mesire alanında yapılan yenileme çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.

"Park ve dinlenme alanlarını daha kullanışlı hale getiriyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, kente yeni dinlenme parkları ve mesire alanları kazandırdıkları gibi var olan mesire alanlarının da alt ve üstyapılarında yenileme çalışmalarını yaparak, bu alanların daha kullanışlı hale getirilmesini sağladıklarını belirtti.

Park ve mesire alanlarındaki aydınlatma sistemlerinin yenilenmesinin yanı sıra, çevre düzenlemelerinin yapılması, sulama sistemlerinin değiştirilmesi, bank ve masaların yenilenmesi gibi çalışmaların da yapıldığını ifade eden Başkan Özdemir, "Ekiplerimiz, kentimizin en büyük dinlenme alanları arasında yer alan Kent Ormanı'nı da adeta baştan sona yeniledi ve daha modern bir görünüme kavuşturdu" dedi.

Başkan Özdemir, Niğde Belediyesi olarak kenti, her yönüyle geliştirip güzelleştirme çabalarının da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - NİĞDE