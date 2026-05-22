Niğde Belediyesi kurban kesim noktalarını açıkladı

22.05.2026 10:26  Güncelleme: 10:27
Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara yasal işlem uygulanacağını duyurdu. Halk sağlığı ve çevre temizliği için cadde, sokak ve parklarda kesim yasaklandı.

Niğde Belediyesi; yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri için kurban kesim yerlerini belirledi. Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları istikametinde belirlenen bu alanlar dışında kesim yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Halk sağlığını ve çevre temizliğini korumak amacıyla cadde, sokak, park, meydan ve bahçe gibi umuma açık alanlarda kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyecek. Kesim işleminin ardından ortaya çıkan hayvansal atıkların ve kanın sokaklara bırakılmaması, kedi ve köpeklere verilmemesi, derin çukurlar açılarak uygun bir şekilde gömülmesi gerektiği hatırlatıldı. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz ve huzur içinde geçirmesi için belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli hemşehrilerimizin Kurban ibadetlerini en iyi şartlarda, sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için belirlediğimiz alanlarda gerekli tüm fiziki şartları sağladık. Kurban kesimi sürecinde çevre temizliğine ve belirlenen kurallara göstereceğiniz hassasiyet hem halk sağlığı hem de şehrimizin düzeni açısından büyük önem taşıyor. Alınan tedbirlere uyarak bayramı daha huzurlu geçirmemize katkı sunan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

Belirlenen kurban kesim alanları ise şöyle;

Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, Pazartesi Pazarı, Efendibey Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Yeşilburç Yolu Üzeri Kapalı Pazar Yeri, Özbelde Mevkii Kapalı Pazar Yeri, Afife Hanım Camii Yanı (Eski Zahire Pazarı), Selçuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. İlhanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. - NİĞDE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
