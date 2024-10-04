Niğde Belediyesi'nden Yenidoğan Annelerine Hediye Bebek Çantaları - Son Dakika
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Niğde Belediyesi'nden Yenidoğan Annelerine Hediye Bebek Çantaları

Niğde Belediyesi\'nden Yenidoğan Annelerine Hediye Bebek Çantaları

Niğde Belediyesi, doğum yapan annelere yenidoğan bebeklerinin ihtiyaç duyacağı giyim ve bakım malzemelerinin yer aldığı hediye çantaları dağıtıyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu uygulamanın ailelerin mutluluğunu artırmayı amaçladığını belirtti.

04.10.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
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Niğde Belediyesi; doğum yapan annelere içerisinde yenidoğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik malzemelerinin yer aldığı bebek çantaları hediye ediyor.

Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bircan tarafından yapılan ziyaretlerde içinde battaniye, zıbın takımı, ateş ölçer, emzik, ıslak mendil ve şampuan gibi yenidoğan bebeklerin ihtiyacı ürünlerden oluşan çantalar annelere hediye ediliyor. Yapılan ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu çerçevede yaşamın her alanında kolaylık sağlayacak farklı projeler üretiyoruz. Bunlardan en yenisi ise Niğde'de bebek sahibi olan ailelere, yeni doğan bebek çantalarının, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan ziyaretlerde hediye edilmesidir" dedi.

Niğdeli ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Özdemir; "Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet eden, insana yatırım yapan kurumlardır. Biz de Niğde Belediyesi olarak, yenidoğan bebek çantalarıyla yeni anne baba olmuş hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik malzemelerinin yer aldığı çantaları hediye ediyoruz. Niğde'de dünyaya gelen bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize sunuyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Yenidoğan Annelerine Hediye Bebek Çantaları - Son Dakika

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