Niğde\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Halaylarla Kutlandı

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Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla ve coşkuyla kutlandı.

Eğitim İş Sendikası Niğde Şubesi tarafından Ömer Halisdemir Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan yaptığı konuşmada, "Bizim bizim mücadelemiz üreten kalkınmış bir Türkiye'de adam gibi paylaşmak mücadelesidir. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alma mücadelesidir. Biz halkız, haklıyız, ve kazanacağız" dedi.

Konuşmanın ardından toplanan kalabalık müzik eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. - NİĞDE