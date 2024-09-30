Niğde'de 100. Yıl Bulvarı Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Niğde'de 100. Yıl Bulvarı Trafiğe Açıldı

Niğde\'de 100. Yıl Bulvarı Trafiğe Açıldı

Niğde Belediyesi, Alpat Sokağı ile Devlet Bahçeli Bulvarı arasında inşa edilen 100. Yıl Bulvarı'nı kullanıma açtı. 3 bin 200 metre uzunluğundaki bulvar, bisiklet ve yürüyüş yolları ile birlikle kentin ilk tramvay hattının altyapısını da taşıyor.

30.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Niğde Belediyesi'nin Atatürk Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'na paralel olarak yapımına başladığı 100. Yıl Bulvarı kullanıma açıldı.

Derbent Kavşağı'ndaki Alpat Sokağı, Devlet Bahçeli Bulvarı'na bağlayacak olan 30 metre genişliğe sahip 3 bin 200 metre uzunluğundaki bulvar, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra 4 adet kavşağı da bulunan 100. Yıl Bulvarı, kentin ileriki yıllarda trafiğe açılması planlanan ilk tramvay hattına sahip bulvarı olarak da tarihe geçecek. Niğde Belediyesi, Alpat Sokak'ta başlattığı geniş kapsamlı yol ve altyapı çalışmalarını hızla tamamladı. 600 metre uzunluğundaki yol, tamamen yenilenerek 2 gidiş 2 geliş şeritli hale getirildi ve trafik akışı daha rahat bir hale getirildi. Ayrıca, Salı Pazarı önünde yapılan kavşak düzenlemeleriyle birlikte, bölgedeki trafik yoğunluğu hafifletildi. Bu kapsamda Saygı Sokak ve Billur Sokak ile Alpat Sokak arasında bağlantılar kurularak mahalle içi ulaşım daha entegre bir yapıya kavuşturuldu. Kaldırım düzenlemelerinin de en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Açılışı yapılan 100. Yıl Bulvarı'nda incelemelerde bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; Niğde- Bor yoluna alternatif güzergah olarak hizmete sundukları bulvarın, şehir içi trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacağını belirtti. Niğde Belediyesi olarak kentin trafik ve otopark sorununun çözümüne yönelik projelere öncelik verdiklerini anlatan Başkan Özdemir; Derbent Kavşağı'ndan Devlet Bahçeli Bulvarına kadar uzanan 30 metre genişliğindeki 100. Yıl Bulvarı'nın tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarının da yoğun emek verilerek tamamlandığını belirtti. 3 bin 200 metre uzunluğundaki bulvarın yapımına başlandıktan sonra ilk olarak doğalgaz hattı, kanalizasyon hattı, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, Telekom hattı ve elektrik hattı gibi tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; kavşakları, bisiklet ve yürüyüş yolları, tramvay hattı ve bağlantı yolları ile birlikte üst yapı çalışmaları da tamamen bitirilen yolun sorunsuz bir şekilde uzun yıllar hizmet verebilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Niğde'nin ilk tramvay güzergahı

100. Yıl Bulvarı'nın altyapı çalışmaları çerçevesinde, ileri ki yıllarda hizmet verecek tramvay yolunun altyapısını da oluşturduklarını kaydeden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Derbent Mevkii ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi arasındaki bu bulvarın içerisinde yer alan tramvay yolunun da önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi için gerekli çalışmaların yapıyor olduklarını vurguladı. Altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuşan 100. Yıl Bulvarı'nın dönüşen, büyüyen ve gelişen şehir Niğde'nin şehir estetiğine de önemli katkılar sunacağına işaret eden Başkan Özdemir; "Güzergah boyunca 4 adet kavşak yaptık. Atatürk Bulvarı ve devamındaki Alparslan Türkeş Bulvarı'na paralel olarak tüm sokaklarda bağlantı yolları tamamlandı" diye konuştu. Derbent Kavşağı'ndan Devlet Bahçeli Bulvarı'na kadar uzanan 100. Yıl Bulvarı'nda 7.5'er metrelik çift şeritli yol, 2 metrelik tek taraflı kaldırım, bisiklet ve yürüyüş yolu, bisiklet yoluna paralel yeşil kuşak ağaçlandırma ve yolun ortasında da 8 metrelik tramvay hattının yer aldığını açıklayan Başkan Özdemir; "Şehrimizin bu bölgesindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak olan bulvarımızı, son rötuşları da tamamladıktan sonra trafiğe açtık" şeklinde konuştu.

Trafik ve otopark sorununun çözümüne yönelik projelere öncelik verdiklerini ve önümüzdeki dönemde yeni otoparklar ve yeni güzergahlar açarak, sorunu en aza indirmeye gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışıp, Niğde'ye değer katan proje ve yatırımları kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemesiyle sorunsuz bir şekilde trafiğe açtığımız 100. Yıl Bulvarı Niğde'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 100. Yıl Bulvarı Trafiğe Açıldı - Son Dakika

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