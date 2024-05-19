Niğde\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Komandoların ve bando takımının eşlik ettiği yürüyüş Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüş sonrası Niğde Belediyesi havai fişek gösterisi sundu. - NİĞDE