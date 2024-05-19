Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Niğde\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Niğde'de düzenlenen fener alayı etkinliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Niğde protokolü ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

19.05.2024 21:59  Güncelleme: 22:05
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Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Komandoların ve bando takımının eşlik ettiği yürüyüş Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüş sonrası Niğde Belediyesi havai fişek gösterisi sundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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