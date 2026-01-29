Niğde'de 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri kura ile belirlendi - Son Dakika
Niğde'de 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri kura ile belirlendi

Niğde\'de 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri kura ile belirlendi
29.01.2026 14:56  Güncelleme: 15:01
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde'de yapılacak 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde'de yapılacak 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimi, yoğun katılımla takip edildi.

Merkez, ilçe ve beldeleri kapsayan projeler için Niğde genelinde 20 bin 953 geçerli başvurunun yapıldığı belirtilirken, kura sonucunda 2 bin 604 vatandaş konut sahibi olma hakkı kazandı.

Şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, salonda bulunamayan vatandaşlar için canlı yayınla da takip edilebildi.

Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Projenin, yüksek kira bedelleri ve artan konut maliyetleri karşısında vatandaşlara güvenli ve sağlıklı yaşam alanları sunduğunu belirten Akmeşe, uzun vadeli ve erişilebilir ödeme imkanlarıyla aile bütçesine doğrudan katkı sağladığını ifade ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da konuşmasında, sağlık, tarım, spor ve kültür alanlarında olduğu gibi konut alanında da büyük projeleri hayata geçirmeye devam edildiğini belirterek kura heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadığını dile belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kurada ismi çıkmayan vatandaşların üzülmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut alanında dünyada örnek gösterilecek bir vizyon ortaya koyduğunu söyleyen Özdemir, Niğde Belediyesi olarak da konut projelerinde sorumluluk almaya devam edeceklerini, 2026 yılı içerisinde belediye eliyle yaklaşık yüz konut için ihale yapılmasının planlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar sosyal konut projelerinin süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin kısa süre içerisinde milyonlarca vatandaşı barındıracak konutları hayata geçirebilen güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Erdoğan, teslim edilen ve yapımı süren konutlarla vatandaşların yaralarının sarılmaya devam ettiğini söyledi.

TOKİ Planlama ve Projeler Dairesi Başkanı Serhat Gürkan ise 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası'nın, Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olduğunu belirtti. Gürkan, hak sahibi olan vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayacakları sıcak yuvalara kavuşacaklarını belirterek, kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için de sosyal konut projelerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcı grupları için kuralar çekildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Noter, Niğde, Emlak, Yerel

Son Dakika Yerel Niğde'de 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri kura ile belirlendi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Niğde'de 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri kura ile belirlendi - Son Dakika
