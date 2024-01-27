Niğde\'de 2023 yılında bulaşıcı hayvan hastalıkları toplantısı yapıldı

Niğde'de 2023 yılında teşhis edilen bulaşıcı hayvan hastalıklarının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Faruk Akbulut, bulaşıcı hayvan hastalığı takibinden sorumlu görevli veteriner hekimler katıldı. Gerçekleşen toplantıda hayvanlardaki hastalıklar, alınacak tedbirler, eksik uygulamalar, iyileştirici ve önleyici düzenlemeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Hayvan Sağlığı Şubesi'nde görevli Veteriner Hekim Murat Akkaya tarafından katılımcılara bulaşıcı hayvan hastalıkları mevzuatı hakkında bilgiler de verildi. Şube Müdürü Faruk Akbulut ise toplantıda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere raporlandı. - NİĞDE