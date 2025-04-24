Niğde\'de 23 Nisan Coşkusu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün desteği ve üniversite öğrenci kulüpleri ile gönüllü öğrencilerin katkılarıyla gerçekleşen programla çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dolu dolu geçirdi.

75. Yıl Dr. Feriha Celal Cığız Anaokulunda düzenlenen renkli etkinlikte Kazakistanlı öğrenciler geleneksel dansları ve dombra performanslarıyla izleyenleri büyülerken, Geleneksel Okçuluk Kulübü'nün hazırladığı gösteri hem eğlenceli hem de öğretici anlara sahne oldu.

Program, davul şov gösterisi, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sahne performansları, çeşitli yarışmalar ve canlı konserle şenliğe dönüştü.

Üniversite öğrencilerinin canlandırdığı palyaçolar ve pamuk prensesler, yüz boyama etkinlikleri ve oyunlar, miniklere keyifli anlar yaşattı.

Kutlamaların sonunda çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve çeşitli hediyeler dağıtılarak bayram sevinci taçlandırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, " Bu anlamlı günde emeği geçen başta okul müdürü Yeşim Erdal olmak üzere, okul idaresine, öğretmenlere, çalışanlara, üniversite öğrencilerine, gönüllülere ve desteklerini esirgemeyen tüm velilere teşekkür ederiz." İfadeleri kullanıldı. - NİĞDE