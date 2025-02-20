Niğde\'de "Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" etkinliği

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma" etkinliğinde yangın tatbikatı yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, akademisyenler, uzmanlar ve arama-kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

Psikolojik destek ve afet yönetimi ele alındı

Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer oturum başkanlığında yapılan "Afet Sonrası Psikolojik İlk Yardım ve Travma Yönetimi" konulu oturumda afetlerin birey ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Psikiyatri hemşireliği alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Figen İnci ve Psikolog Ayşegül Özten, afet sonrası psikososyal destek hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

İkinci oturumda ise "İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Acil Durumlar" başlığı ele alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Serenay Çalış'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, İsmet Yalçın ve Mehmet Aksan acil kriz yönetimi, iş güvenliği ve yangın gibi konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yangın anında doğru müdahale tatbikatla anlatıldı

Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilinçlendirildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen çalıştayda, "Yangın ve Doğal Afetlerin Psikolojik Yansımaları" konusu masaya yatırıldı. Oturumda, afetlerde erken müdahalenin önemi vurgulanırken kurtarma ekiplerinin sahadaki deneyimleri ve afetlere hazırlık süreçleri de ele alındı.

Düzenlenen programla afet bilincini oluşturma, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve afet sonrası psikolojik iyileşme konularının ele alındığını ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Üniversitemizde itfaiye, 112 Acil, AFAD ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi AFAD Birimi ve AFAD Kulübü ile beraber çok önemli bir organizasyon yapıyoruz. Özellikle afet sonrasında psikolojik desteklerle ilgili bu çalıştayda çok önemli bir konferanslar yaptık, oturumlar gerçekleştirdik. Sonrasında da tatbikat yaptık. Çalıştay sonuçlarını da paylaşacağız." - NİĞDE