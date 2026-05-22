Niğde Vali Yardımcısı Divili: "Nüfusun kendini yenileme seviyesi 2,10'dur, konu 1 yıllık çalışmalarla çözülebilecek konu olmaktan çıkmıştır"

22.05.2026 15:16  Güncelleme: 15:19
Niğde Vali Yardımcısı Soner Divili, doğurganlık oranının 1,48'e düştüğünü belirterek, nüfusun kendini yenileme sorununun tüm kurumların ortak çalışmasıyla çözülebileceğini vurguladı.

Niğde Vali Yardımcısı Soner Divili, ülkede nüfusun kendini yenileme seviyesinin 2,10 olduğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada mesele yalnızca bir yıllık çalışmalarla çözülebilecek bir konu olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle tüm kurumlarımızın aile ve nüfus odaklı çalışmalar yürütmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Niğde'de 2026-2035 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında Milli Aile Haftası etkinlikleri düzenlenen programla başladı. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Soner Divili, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, kurum temsilcileri ile 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında desteklenecek genç çiftler katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Divili, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu belirterek, aileyi merkeze almadan sosyal problemlerin çözülemeyeceğini ifade etti. Divili, aile yapısının güçlendirilmesinin güvenlikten eğitime, sağlıktan sosyal yaşama kadar tüm alanları doğrudan etkilediğini söyledi. Türkiye'de doğurganlık oranlarının ciddi şekilde düştüğüne dikkat çeken Divili, "Bugün ülkemizde doğurganlık oranı 1,48 seviyesine gerilemiş durumda. Nüfusun kendini yenileme seviyesi ise 2,10'dur. Geldiğimiz noktada mesele yalnızca bir yıllık çalışmalarla çözülebilecek bir konu olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle tüm kurumlarımızın aile ve nüfus odaklı çalışmalar yürütmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı ise güçlü toplumların temelinde güçlü aile yapısının bulunduğunu vurgulayarak, "Eşlerin ve çocukların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurduğu, paylaşımın güçlü olduğu aile yapıları toplumların gelişmesine katkı sunmaktadır. Yerel yönetimler olarak bizler de aile yapısının güçlendirilmesine yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, ailenin yalnızca bireylerin bir arada yaşadığı bir yapı olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan en önemli kurum olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan hızlı sosyal dönüşümler, dijitalleşme, bireyselleşme, doğurganlık hızındaki düşüş ve nüfusun yaşlanmasının aile yapısını doğrudan etkilediğini belirten Kesler, nüfus konusunun artık stratejik bir mesele haline geldiğini ifade etti. Kesler konuşmasında, "Aileyi korumak geleceği korumaktır. Güçlü aile yapısı güçlü toplumun, güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir. Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte aileyi merkeze alan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Balkaya tarafından aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin veriler ile "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu ele alındı. Program kapsamında Psikolog Münevver Seda Akdemir de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' hakkında katılımcılara bilgi verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

