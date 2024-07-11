Niğde'de Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası Yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası Yapıldı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırk Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası, Gümüşler beldesinde gerçekleştirildi. 18 farklı ilden 110 sporcu katıldığı yarışmada, sporcular arazinin farklı yerlerine konulan hedeflere ok atışı gerçekleştirdi. Müsabaka sonunda en başarılı olan sporcular Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası'nın sahibi olacak.

11.07.2024 20:30
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- Niğde'de Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası yapıldı

NİĞDE - Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırk Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası, Gümüşler beldesinde dağlık alanda gerçekleştirildi.

Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası'na 18 farklı ilden 110 sporcu katıldı. Yarışmada 10 kişilik gruplar haline ayrılan sporcular arazinin farklı yerlerine konulan hedeflere ok atışı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan müsabakada kupa için mücadele edecek sporculara başarılar dileyen Niğde Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Vural, ilki yapılan yarışmanın geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti.

Islıklı ok atışı ile yarışa başlayan sporcular, gruplar halinde ve gözetmenler eşliğinde belirlenen hedefi vurmaya çalıştı. Müsabaka ile ilgili bilgi veren Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Özgür Kaçar, geleneksel okçuluğa karşı ilginin her geçen gün arttığına değindi. Kaçar, "Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupasına 18 farklı ilden 110 sporcu katıldı. Onları 11 ayrı gruba ayırdık ve gruplar halinde arazinin farklı yerlerinde konuşlandırılmış üç boyutlu hedeflerimize atış yapacaklar. 23 tane ayrı hedefimiz var ve bu hedeflere atış yapılacak. Hedefe attıkları yerlere göre de puanlamaları olacak. Geleneksel okçuluğa her gün daha fazla rağbet var. Antrenör sayımız da sporcu sayımız da artıyor" diye konuştu.

23 farklı alanda belirlenen hedeflere yaptıkları atışlarla en başarılı olan sporcular müsabaka sonunda Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası'nın sahibi olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Geleneksel Parkur Okçuluğu Ömer Halis Demir Kahramanlık Kupası Yapıldı - Son Dakika
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