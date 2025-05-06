Niğde'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Niğde'nin Yeşilburç Köyü'nde Hıdırellez etkinliğiyle baharın gelişi coşkuyla kutlandı.

06.05.2025 17:34
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Niğde'de baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez düzenlenen etkinlikle kutlandı

NİĞDE - Tabiatın canlanması, toprağın bereketlenmesi ve Hazreti Hızır ile İlyas peygamberlerin buluştuklarına inanılan 'Hıdırellez' Niğde'nin Yeşilburç Köyü'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İl Kültür Müdürlüğü ve Yeşilburç Muhtarlığı işbirliğinde organize edilen Hıdırellez Şenliği Denee Kadın Kooperatifi bahçesinde düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Yeşilburç köyü sakinleri ve il merkezinde yaşayan vatandaşlar katıldı. Şenlik alanında bir araya gelen köy sakinleri müzik eğlence eşliğinde sohbet edip yemekler yedi, renkli yumurta tokuşturdu. Şenlikle ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür etti. Çelik; "Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdırellez'i kutlamak için bir arada bulunuyoruz. Bu özel gün yalnızca baharın gelişini müjdelemiyor, aynı zamanda birlik, beraberlik dayanışma kültürümüzün de çok önemli bir yansıması olarak zihinlerimizde yaşıyor. UNESCO tarafından 2016 yılında somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Hıdırellez'in yüzyıllardır Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarında kutlandığı gibi ilimizde de kutluyor, kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Kültür ve Turizmi İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere, kadın emeğini yaşatan Denee Kadın Kooperatifi ve Yeşilburç Muhtarlığımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk ise Hıdırellez'in önemli bir kültür olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi;

"Hıdırellez somut olmayan kültürel mirasımızdır. 2016 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine eklenmiştir. Yeşilburç, bir mübadele köyü ve buradaki gelenek görenekleriyle kutluyoruz. bu seneki etkinliğimizi yapmaktayız. Bu bölgede Hıdırellez geleneği sabah erken saatlerinde başlıyor. Herkes kapısının önünü süpürüyor, topladıkları çiçekleri birbirlerinin kapılarının önüne bırakıyorlar. Sonra çiçekleri topluyorlar, bir tasa koyuyorlar ve sonra onunla banyo yapıyorlar. Arkasından yumurtalar haşlanıyor ve boyanıyor. Ondan sonra burada herkes kendisi bütçesine göre yiyecekler hazırlıyorlar. Amaç, bir araya gelmek, hoşça vakit geçirmek, dualar etmek, bereketli bir yıl olmasını dilemek. Birlik beraberliğimizi sağlayan, bizi biz yapan ögelerden birisi bu gelenekler."

Şenliğe katılan köy sakinleri yemeğin ardından renkli yumurtaları tokuşturdu, müzik eşliğinde dans etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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