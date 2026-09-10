Niğde'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 21 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi - Son Dakika
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Niğde'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 21 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi

Niğde\'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 21 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi
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Niğde Valiliği himayesinde hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen 21 adet uzaktan kumandalı akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi. Valilik koordinesinde yapılan taramanın ardından belirlenen vatandaşlara araçları düzenlenen programla verildi.

Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve hareket özgürlüklerini artırmak amacıyla Niğde'ye 21 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlandı.

Niğde Valiliği himayesinde hayırsever iş insanı Zeki Türkeş'in bağışlarıyla temin edilen 21 adet uzaktan kumandalı akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

Hayırsever iş insanı Zeki Türkeş tarafından sağlanan akülü araçlar için Niğde Valiliği koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan taramanın ardından belirlenen vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyeleri düzenlenen programla teslim edildi.

Programda vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yapılan desteğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Akmeşe, "Bugün vatandaşlarımızı bu şekilde güler yüzlü görüyoruz, biz bundan son derece mutluyuz. Engelli vatandaşlarımızın akülü araç ihtiyacını karşılamak üzere hayırseverimiz Zeki Türkeş, sağ olsun, ilimize 21 adet akülü araç desteğinde bulundu. Biz de yaptığımız tarama sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyerek araçların dağıtımını gerçekleştirdik. Allah hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 21 akülü tekerlekli sandalye teslim edildi - Son Dakika

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