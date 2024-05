Niğde\'de kaldırımda yürüyen babasına çarparak ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya isyan

Yerel

Niğde'de kaldırımda yürüyen babasına çarparak ölümüne neden olan sürücüye 21 bin 200 TL ile ceza verilmesine isyan eden Yusuf Can, babası için başlattığı hukuk mücadelesine devam ediyor.

Niğde merkez Efendibey Mahallesi Amas yolunda 21 Nisan 2022'de bisikleti ile kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı Yüksel Can (67), 9 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Yüksel Can'ın oğlu Yusuf Can, babasına çarpan minibüs sürücüsü V.A.'nın kaza tutanakları ve bilirkişi raporlarına göre kusurlu olduğunu ve 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak cezanın para cezasına çevrildiğini söyleyerek, karara tepki gösterdi. Alınan karara itiraz edeceklerini ifade eden Yusuf Can, "21 Nisan 2022 tarihinde babama okul bölgesinde hız sınırı olan yolda sol şerit boş olmasına rağmen sağ şeride çaprazlama gelen sürücü tarafından okul servisi çarpıyor. Babam kafasından aldığı darbelere bağlı yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bizim de hukuki mücadelemiz başladı. Savcılık aşamasında ne kazaya karışan araca tedbir koyuldu ne de sürücü tutuklandı, nezaretten çıktı ve evine gitti. Görülen davada sürücüye 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi, daha sonra indirim yapılarak 2 yıl 11 aya düşürüldü. Biz karara itiraz ettik. Bütün raporlarda karşı tarafın yüzde 100 kusurlu olduğu sabit. Verilen hapis cezası da 21 bin 200 TL'ye çevrildi, taksite bölündü. Biz hukuki mücadelemizi vermeye çalışıyoruz ama bir yerde tıkanıyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaza tutanakları, bilirkişi raporları ve güvenlik kamerası kaydında sürücünün kusurlu olduğunun sabit olmasına rağmen verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Can, "Bir canın değeri 21 bin 200 TL mi? Bütün raporlar incelendi. Adli tıptan gelen raporlar da dahil olmak üzere yüzde 100 karşı taraf kusurlu. Karara tekrar itiraz edeceğiz ve mahkemelerimizden vicdanlı bir karar vermelerini talep ediyoruz. Biz başka insanların da sesi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE