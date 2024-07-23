Niğde'de Köpek Saldırısı Sonrası Hayvanları Koruma Kanunu Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de Köpek Saldırısı Sonrası Hayvanları Koruma Kanunu Görüşüldü

Niğde'de iki köpek tarafından bir kadının ısırılmasının ardından TBMM'de görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Niğdeli vatandaşlar görüşlerini dile getirdi. Niğdelilerin büyük bir kısmı, sokakta başıboş köpeklerin olmasının tehlikeli olduğunu ve çıkarılması istenen yasayı doğru bulduklarını ifade etti. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen ve tartışmaların yaşandığı toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edilen düzenleme ile ilgili vatandaşlar görüşlerini dile getirdi.

23.07.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de önceki gün iki köpek tarafından bir kadının ısırılmasının ardından TBMM'de görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili Niğdeli vatandaşlar görüşlerini dile getirdi.

Niğdelilerin büyük bir kısmı; sokakta başıboş köpeklerin olmasının tehlikeli olduğunu ve çıkarılması istenen yasayı doğru bulduklarını ifade etti. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen ve tartışmaların yaşandığı toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edilen düzenleme ile ilgili vatandaşlar görüşlerini şu şekilde dile getirdi.

"Bu sorun milli güvenlik sorunu. Şu anda Türkiye'de on milyon sahipsiz köpek var, bu köpekler üç dört sene içerisinde yüz milyon sayısına ulaşacak. Kuduz hastalığı çıkacak, karantina ilan edildiği zaman üretim ve hayat durduğu zaman ne yapacağız. Köpeğe bakacak adam alır evinde bakar. En sert, en radikal karar neyse bir an önce alınmalıdır eğer devlet bu kararı almakta gecikirse biz alırız."

Çocuğuna kısa süre önce köpek saldırdığını belirten bir vatandaş ise hayvanseverlere seslenerek; "Benim çocuğuma da köpek saldırdı. Biz müdahale ettik. Birkaç köpek bir araya geldiği zaman saldırganlaşıyor. Çocuğumuza saldırıya geçiyorlar. Belli yerlerde sokak köpeklerin toplanması, ne yapılması lazımsa yapılması gerekiyor. Biz kısırlaştırmayı beceremiyoruz. Hepimizin evladı var, kimse evladını sokak köpeklerine heba etmek istemiyor. Hayvan haklarını savunanların hiçbiri hayvan beslemiyor. Alın o zaman evinize doldurun ya da park tutun doldurun. Uyutulmayı doğru bulmuyorum, başka çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Niğdeli başka bir vatandaş da sokakta köpeklerin sayısının her geçen gün arttığını ve bunun bir sorun olduğunu ifade ederken, Çamardı ilçesinde yaşayan bir çiftçi ise başıboş sokak hayvanları nedeniyle bahçesine gidip gelmekte zorlandığını dile getirdi. "Köpeğin sokakta ne işi var?" diyen vatandaş; "Köpekler son dönemde iyice saldırganlaştı. Evden çıkarken eşimi, çocuklarımı 'köpek gelirse kaçmayın, oturun' diye tembihleyerek çıkıyorum. Günah. Devleti sevmeyen 'hayvan hakkı' diyor" diye tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar da sokak hayvanlarının uyutulmadan çözüm bulunması gerektiği görüşünü bildirdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Niğde, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Köpek Saldırısı Sonrası Hayvanları Koruma Kanunu Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Köpek Saldırısı Sonrası Hayvanları Koruma Kanunu Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement