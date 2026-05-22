Niğde\'de mezarlıklar Kurban Bayramı ziyaretlerine hazırlanıyor

Niğde Belediyesi; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla şehir genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bahar ve yaz aylarıyla birlikte büyüyen yabani otlar temizlenirken, mezarlık içerisindeki ağaçların sarkan ve kuruyan dalları budanıyor. Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları daha güvenli hale getirilirken, kabristan içindeki yolların temizlik ve bakım işlemleri de sürdürülüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı çeşmelerin bakım ve onarımlarının da gerçekleştirildiği çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Emrah Özdemir, bayramların yardımlaşma, dayanışma ve vefa duygularının ön plana çıktığı özel günler olduğunu belirtti.

Başkan Özdemir açıklamasında, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri amacıyla belediyenin ilgili birimlerinin mezarlıklarda yoğun çalışma yürüttüğünü ifade ederek; "Mezarlıklarımızın manevi atmosferine yakışır bir düzen sağlamak adına ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - NİĞDE