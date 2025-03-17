Niğde\'de Ramazan Ayı İftarları ile Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Niğde Belediyesi tarafından Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için düzenlenen mahalle iftarları, vatandaşları aynı sofrada bir araya getiriyor.

Düğün salonunda düzenlenecek olan iftarla birlikte İlhanlı Mahallesi Rahman Camii'nde kılınacak teravih namazının ardından Muhabbet Çadırı kurulacak. Vatandaşlar burada bir araya gelerek çay ve tatlı eşliğinde sohbet edecek. İftar programı sadece yemekle sınırlı kalmayacak. Geleneksel Ramazan eğlencelerinin de yer alacağı etkinliklerde; Hacivat-Karagöz, Müzik ve Palyaço gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Çocuklara özel yarışmalar ve eğlenceler de düzenlenecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamak için tüm mahalle sakinlerini davet ederek şunları söyledi; "Ramazan; birlik olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. İlhanlı mahallemizde kuracağımız gönül soframızda tüm hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Gelin, bu mübarek ayın bereketini hep birlikte paylaşalım, teravih namazımızı kılıp muhabbetimizi çoğaltalım." - NİĞDE