Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
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Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri

Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri
03.06.2026 14:51
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Niğde'de, Narkotik ekipleri 12 etkinlikte 1406 vatandaşı uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 12 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde 1406 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin şekilde sürdürülebileceği ifade edilerek bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Narkotik, Niğde, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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