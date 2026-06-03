Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 12 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde 1406 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin şekilde sürdürülebileceği ifade edilerek bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - NİĞDE