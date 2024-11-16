Niğde'den Dubai Çikolatasına Yerel Dokunuş - Son Dakika
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Niğde'den Dubai Çikolatasına Yerel Dokunuş

Niğde\'den Dubai Çikolatasına Yerel Dokunuş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, yerel ürünlerle protein zengin çikolata geliştirdi.

16.11.2024 16:39
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Niğde'de yerel ürünler kullanılarak Dubai çikolatasına farklı yorum getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez; öğrencileri ile beraber kentin yerel ürünlerini kullanarak Dubai çikolatasına farklı bir yorum getirdi. Kentin gastronomi ürünlerinin kullanıldığı çikolatanın Niğde yorumunda elma, ceviz, badem, kayısı gibi herkesin kolay ulaşabileceği ürünler kullanan Ölmez, ortaya çıkan çikolatanın protein açısından daha güçlü olduğunu söyledi.

Maliyet daha düşük, proteini daha fazla"

Öğrencileri ile beraber yaptıkları çikolatada Niğde'nin yerel lezzetlerini kullanmaya ve maliyet olarak herkes tarafından uygulanabilir olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Ölmez; "Uygulama mutfağımızı hazırladığımız çikolatada Niğde'nin gastronomi ürünlerini kullandık. İçerisinde tescilli ürünlerimizden Darboğaz kirazı, tescile aday misket elma, bölgede yetişen ceviz, kayısı ve üzümlerini kullandık. 'Niğde'nin tescilli tahinli pidesi nasıl uyarlayabiliriz' dedik, içerisinde tahin de kullandık. Maliyet açısından daha düşük ve herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir bir ürün olmasına da özen gösterdik. Hazırladığımız bu çikolatamızın ismi henüz yok. Herkes bunu evinde hazırlayabilir, protein açısından da daha yüksek bir çikolata elde etmiş olacaklar" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'den Dubai Çikolatasına Yerel Dokunuş - Son Dakika

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