Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Niğde Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2024 yılı itibarıyla yürütülen toplam 193 projenin durumu ve finansal bilgileri paylaşıldı. Projelerin toplam değerinin 21.5 milyar TL olduğu belirtildi.

04.10.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Toplantısı yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 16 Eylül 2024 tarihi itibariyle Niğde'de yürütülen toplam 193 projenin bulunduğu belirtildi. İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 193 projeden 57'sinin tarım, 53'ünün ulaştırma, 44'ünün kamu hizmetleri, 21'inin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji ve 4'ünün ise kültür ve turizm sektörlerine ait olduğu açıklandı. Niğde'de yürütülen 193 projenin toplam değerinin 21 milyar 579 milyon 96 bin TL olduğu, bu projeler için toplam 3 milyar 300 milyon 600 bin TL ödenek ayrıldığı ve bu ödeneğin 1 milyar 610 milyon 482 bin TL'sinin harcandığı ifade edildi.

Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 48,79 olarak açıklandı. (ST) - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Valiliği, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement