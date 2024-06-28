Niğde Merkez Cami'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Niğde Merkez Cami'nin Temeli Atıldı

Niğde Merkez Cami\'nin Temeli Atıldı

Niğde Merkez Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa edilecek olan Niğde Merkez Cami'nin temeli atıldı. Temel atma törenine Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

28.06.2024 13:50  Güncelleme: 13:52
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Niğde Merkez Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa edilecek olan Niğde Merkez Cami'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma töreninde açılış konuşmasını Niğde Merkez Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Ünal yaptı. Ünal yaptığı konuşmasında; bu eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Vali Cahit Çelik törende yaptığı konuşmada, Niğde Merkez Cami'nin ilin 442. camisi olacağını belirterek; "İlimizde yapılan camilere baktığımızda 58'i Osmanlı döneminde olmak üzere 64 tane tescilli camimiz var. Toplamda ilimizde 441 cami bulunuyor. Bugün temelini attığımız camide 442. cami olacak. İlimiz merkezinde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ibadet edecekleri büyük bir cami yoktu. Bu cami de bu ihtiyacı giderecek. Emekleri olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, Niğde'ye büyük bir eser kazandırılacağını belirterek; "Gerçekten Niğde'miz için önemli bir gün. İnşallah uzun yıllarca utulmayacak bir gün. Bugün Niğde'mize büyük bir eser kazandırılıyor. Cumhuriyet dönemimizde belki birçok camimiz yapıldı ama bu camimizin yapılacağı yerine şehir merkezindeki imam hatip lisesinin yeri olması da ayrı bir önemi var. Yapılacak bu camimiz inşallah gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız şehrimizin simgesi olacak bir camimizin temel atma törenindeyiz. O yüzden ben bugünü kadar emeği geçen bütün arkadaşlara dernek başkanımıza, dernek yönetim kurulu üyelerine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Niğde İl Müftüsü Osman Ayas tarafından yapılan duadan sonra Niğde protokolü butona basarak Niğde Merkez Cami'nin temeline ilk harcı verdi. Niğde Merkez Cami her katı 2 bin 775 metrekare olmak üzere 5 bin 550 metrekare alana sahip olacak. 150 araçlık 2 katlı kapalı otopark, bayan tuvaletleri, abdest yeri, erkek tuvaletleri ve abdesthanesi bulunan, bodrum katları üzerinde bin metrekare harim ve son cemaat alanı, 350 metrekare bay-bayan mahfili ile toplam 1350 metrekare ibadet alanı ve 2300 kişilik cemaat alanına sahip olacak. Camide cumhuriyet dönemi mimarisi 30x30 tek kubbeli, iki şerefeli 60 metre yüksekliğinde çift minaresi ile Niğde'ye özgü bir mimari ile tasarlandı. Cephe kaplaması traverten mermer kaplama yapılacak olan caminin iç duvarları dekoratif çini ve hat kalem işi tezniyat yapılacak. Her iki yol cephesinde cami alanı açık olacak şekilde bahçe duvarı yapılmayacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Merkez Cami'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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