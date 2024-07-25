Niğde Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramı programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Niğde Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramı programı gerçekleştirildi

Niğde Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramı programı gerçekleştirildi

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure ikramı, şehitler ve hayatını kaybetmiş kahraman gaziler adına dağıtıldı. Programa Niğde Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Alay Komutanı, üniversite rektörü, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

25.07.2024 15:05  Güncelleme: 15:08
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Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, geleneksel hale getirilen aşure ikramının şehitler, hayatını kaybetmiş kahraman gaziler adına dağıtıldığını ifade etti.

Hüdavent Hatun Parkı'nda düzenlenen Aşure ikramı programında Niğde İl Müftüsü Osman Ayas tarafından dua edildi. Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramı programı gerçekleştirildi - Son Dakika


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