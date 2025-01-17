Niğde Teknopark'ın Yeni Ek Binası İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde Teknopark'ın Yeni Ek Binası İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Niğde Teknopark\'ın Yeni Ek Binası İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Niğde Teknopark, yeni ek binası için temel atma töreni düzenledi. Vali Cahit Çelik, bu yatırımı şehrin bilim ve teknoloji hedefleri için önemli bir adım olarak nitelendirdi. Yeni bina, 2025 yılında hizmete girecek ve girişimciler ile gençler için yeni fırsatlar sunacak.

17.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:20
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Niğde Teknopark'ın 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni ek binası için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Niğde Teknopark, Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon projeleriyle şehrin girişimcilik ekosistemine öncülük ediyor. Yeni ek bina ile birlikte daha fazla işletme ve girişimciye ev sahipliği yapmayı hedefleyen Teknopark, modern ofis alanlarının yanı sıra laboratuvarlar, toplantı salonları ve ortak çalışma alanları gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Vali Çelik: "Geleceğe Yapılan Bir Yatırım"

Törende konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, bu yatırımın şehrin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Çelik, "Niğde'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında bölgesel bir merkez olma yolundaki çalışmalarını destekliyoruz. Bu ek bina, sadece bir yapı değil; aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Başkan Özdemir: "Gençler ve Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar"

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise teknoloji ve girişimciliğin Niğde'nin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti. Özdemir, "Niğde'nin kalkınması için teknoloji ve girişimciliğin önemine inanıyoruz. Teknopark'a yapılan bu ek bina, gençlerimize ve girişimcilerimize daha fazla fırsat sunacak" ifadelerini kullandı.

2025'te Hizmete Girecek

2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanan yeni ek bina, hem yerel hem de ulusal düzeyde Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca, Niğde Teknopark'ın kapasitesini artırarak teknoloji tabanlı işletmelerin büyümesine imkan tanıyacak.

Niğde Teknopark'ın bu yatırımı, bölgenin teknolojik altyapısını güçlendirerek girişimcilik ekosistemine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Teknopark'ın Yeni Ek Binası İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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