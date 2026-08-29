Vali Akmeşe'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akmeşe'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Vali Akmeşe\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin tarihi dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazileri minnetle andı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Vali Akmeşe mesajında, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin inanç ve azmiyle imkansız görüneni başarma gücünün en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Zaferin, şehitlerin fedakarlığı ve gazilerin kahramanlığıyla kazanıldığını vurgulayan Akmeşe, 30 Ağustos'un milletin gönlünde ve milli hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti. Gelecek kuşaklara daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Akmeşe, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İHA

Niğde Valiliği, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Akmeşe'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum
Otlatmak için araziye çıkardı 36’sını birden kaybetti Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar bizi kıskanıyor Yaptıkları analize bakın
Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 11:14:02. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Akmeşe'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement