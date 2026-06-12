Niğde Valisi'nden Jandarma'nın 187. Yılına Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Niğde Valisi'nden Jandarma'nın 187. Yılına Kutlama Mesajı

Niğde Valisi\'nden Jandarma\'nın 187. Yılına Kutlama Mesajı
12.06.2026 10:42
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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın 1839'dan beri devletin köklü kurumlarından olduğunu, disiplin ve sorumluluk anlayışıyla milletin takdirini kazandığını belirtti. Akmeşe, teknolojik imkanları etkin kullanan jandarmanın insan odaklı yaklaşımıyla devlet-millet bağını güçlendirdiğini vurgulayarak, tüm mensupları tebrik etti ve şehitlerle gazileri andı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akmeşe mesajında, milletin huzur ve güvenliği için ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Jandarma Teşkilatının 1839 yılından bu yana devletin köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Akmeşe, teşkilatın disiplini, sorumluluk anlayışı ve görev bilinciyle milletin takdirini kazandığını kaydetti. Çağın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan jandarmanın teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak hizmet kalitesini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Akmeşe, vatandaşlarla kurduğu güven ilişkisi ve insan odaklı yaklaşımı sayesinde devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Vali Akmeşe mesajında, "Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Valisi'nden Jandarma'nın 187. Yılına Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Çetin Tuğba Çetin:
    187 yıl yani Jandarma çok eski bir teşkilat ve hala aktif olarak hizmet veriyor. Özellikle gençler için sıkıntılı yerlerde jandarmanın varlığı güvenlik açısından önemli ama internet çağında dijital güvenlik de sağlaması gerekiyor. Umarım teknoloji kullanımına daha fazla önem verirler çünkü siber suçlar da artıyor. Yine de kutlayan Vali'ye ve görev yapan tüm jandarmaya saygı duyuyorum. 0 0 Yanıtla
  • Zerrin Akcan Zerrin Akcan:
    güzel bir kutlama yapılmış da Jandarma Teşkilatı gerçekten ülke genelinde önemli bir rol oynuyo her gün çıktıkları görevlerde riskli durumlarla karşılaşıyo şükür ki böyle köklü bir kuruluş var 0 0 Yanıtla
  • Mesude İlter Mesude İlter:
    vali mesaj vermiş de asıl merak edilen jandarmaların sahada ne yapıyo onu bilmek lazım insanlar güvenli mi hissediyo o önemli bence 0 0 Yanıtla
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