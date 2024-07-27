Niğde Valisi Cahit Çelik Belde ve Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Niğde Valisi Cahit Çelik'in belde ve köy ziyaretleri devam ediyor.

İlçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde Bor ilçesine bağlı Halaç ve Kılavuz ile Çiftlik ilçesine bağlı Kula köyünü ziyaret eden Vali Çelik vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Belde ve köy ziyaretlerinde yapılan yatırımlar ve kamu hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Çelik, yerinde yaptığı incelemeler sonucunda kurum müdürleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelip kamu hizmetleri ve talepleri yerinde inceleyen Vali Cahit Çelik, vatandaşların ilettikleri sorun, talep ve görüşleri tek tek dinledi sorunların ivedilikle çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Çelik'e yaptığı köy ve kasaba ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ve DSİ Şube Müdürü Ahmet Elbasan eşlik etti. - NİĞDE