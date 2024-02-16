Niğde Valisi Cahit Çelik, doğal kaya oyma depolarını inceledi

Niğde Valisi Cahit Çelik, ekonomiye katkı sağlayan doğal kaya oyma depolarında incelemelerde bulundu.
Doğal kaya oyma depolardaki işletmeleri ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'de üretilen ürünlerin depolama sorununu ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Cahit Çelik Niğde'de projelendirilen 14 adet kaya oyma deposundan 10'unun tamamlandığını belirterek, "Kayadan oyma depolar yer altında yılın 12 ayı boyunca +4 ile +8 derece arası sıcaklığa sahip olup hiçbir iklimlendirme sistemi olmaksızın yani sıfır enerji maliyeti ile üreticimizin hizmetine sunulmuştur. Burada muhafaza edilen ürünler tamamen doğal ortamda saklanmaktadır. Bugüne kadar mülkiyeti İl Özel İdaremize ait 131 bin metrekare alanda projelendirilen 14 adet depodan 10 adeti tamamlanmıştır. Kalan 4 doğal kaya oyma deponun yapımına önümüzdeki yıllarda devam edilecektir. Yapımı tamamlanan her bir depo yaklaşık olarak 4 bin ton kapasiteye sahip olup, şu anda toplam kapasite 40 bin tondur. Yapımı tamamlanan 10 adet deponun 9 adeti yine il özel idaremizce kiraya verilmiş olup, Devletimiz yıllık 3.482.161 TL kira geliri elde edilmektedir. Bununla birlikte yine mülkiyeti İl Özel İdaremize ait olan Niğde Merkez, Aktaş Kasabamızda 300.581,67 metrekare taşınmazımızın yaklaşık olarak 105.000 metrekarelik kısmı da zemin yapısı itibariye yeraltı oyma depo yapımına uygun durumdadır. Bu kısımla ilgili de talimatlarımız gereğince gerekli proje çalışmaları yapılmış ve kapasiteleri 4 bin 500 ton olan 10 adet oyma kaya deponun projesi de hazır hale getirilmiştir" dedi. - NİĞDE
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