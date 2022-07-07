Niğdeli Besici: "Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?"

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli besici Hacı Kahramaner, "Battık. Ama ne hikmetse, 'uzaya gidiyoruz' diyorlardı, 'uçuyoruz' diyorlardı. Bizim niye haberimiz yok bundan" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in, bayram öncesinde hayvan pazarında ziyaret ettiği besici Hacı Kahramaner, maliyetlerin artmasına tepki gösterdi.

Kahramaner, "Şimdi müşteri geliyor, müşterinin gücü yetmiyor. Maliyetler arttı. Ben geçen sene 121 liraya yem aldım, ben bu sene 381 liraya yem aldım. Geçen sene bize para da soran yoktu; üç aylık, iki aylık alırdık şimdi yemci hesapta parayı görmeyince, yem vermiyor. Peşin para istiyor. Çek döndü, senet döndü, gün döndü, nefes döndü, döndü, döndü. O bana bakıyor sabahtan yem verecek mi diye? Ben buna bakıyorum, veremiyorum, diye. Yani durum bozuk" dedi.

Niğdeli vatandaş ise "Soran gidiyor alıcıda yok. Kimsenin bütçesi kaldırıp da alamıyor. Bu adam da yemden dolayı ucuz veremiyor. Samanı Adana'dan şu an getirtemiyoruz. Niye? Yerinde bin liraya alıyordu samanı ama buraya gelmeye iki bin lira oluyor. Samanı tekrar bir daha satın alıyor" dedi.

Kahramaner ise "Battık. Ama ne hikmetse, 'uzaya gidiyoruz' diyorlardı, 'uçuyoruz' diyorlardı bizim niye haberimiz yok bundan bilmiyorum. Bittik, battık" dedi.

Bir başka besici Sezer Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yine aynı. Yemler 400 lira olmuş bu sene kurbanı 3,5 kesiyorlar çok diyorlar. Satılmıyor alıcıya göre yüksek bize göre düşük. Biz 400 lira yem alıyoruz yediriyoruz bir torba yemi adamlar 'almayın kardeşim' diyor. O zaman bizde 3,5 liraya vermeyelim. Adamlar bu sene yine bedava kurban kesiyorlar. 4 bin lira veren yok bizim de 4 bin liradan aşağıya verdiğimiz yok. Götürürüm mezbahaya kestiririm yine aynı parayı toplayacağız. Şu an da batmış durumdayız."