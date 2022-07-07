Niğdeli Besici: "Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?" - Son Dakika
Üye Girişi

Niğdeli Besici: "Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?"

07.07.2022 17:51
Niğdeli Besici: "Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?"

Niğdeli besici Hacı Kahramaner, “Battık. Ama ne hikmetse, ‘uzaya gidiyoruz’ diyorlardı, ‘uçuyoruz’ diyorlardı. Bizim niye haberimiz yok bundan” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli besici Hacı Kahramaner, "Battık. Ama ne hikmetse, 'uzaya gidiyoruz' diyorlardı, 'uçuyoruz' diyorlardı. Bizim niye haberimiz yok bundan" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in, bayram öncesinde hayvan pazarında ziyaret ettiği besici Hacı Kahramaner, maliyetlerin artmasına tepki gösterdi.

Kahramaner, "Şimdi müşteri geliyor, müşterinin gücü yetmiyor. Maliyetler arttı. Ben geçen sene 121 liraya yem aldım, ben bu sene 381 liraya yem aldım. Geçen sene bize para da soran yoktu; üç aylık, iki aylık alırdık şimdi yemci hesapta parayı görmeyince, yem vermiyor. Peşin para istiyor. Çek döndü, senet döndü, gün döndü, nefes döndü, döndü, döndü. O bana bakıyor sabahtan yem verecek mi diye? Ben buna bakıyorum, veremiyorum, diye. Yani durum bozuk" dedi.

Niğdeli vatandaş ise "Soran gidiyor alıcıda yok. Kimsenin bütçesi kaldırıp da alamıyor. Bu adam da yemden dolayı ucuz veremiyor. Samanı Adana'dan şu an getirtemiyoruz. Niye? Yerinde bin liraya alıyordu samanı ama buraya gelmeye iki bin lira oluyor. Samanı tekrar bir daha satın alıyor" dedi.

Kahramaner ise "Battık. Ama ne hikmetse, 'uzaya gidiyoruz' diyorlardı, 'uçuyoruz' diyorlardı bizim niye haberimiz yok bundan bilmiyorum. Bittik, battık" dedi.

Bir başka besici Sezer Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yine aynı. Yemler 400 lira olmuş bu sene kurbanı 3,5 kesiyorlar çok diyorlar. Satılmıyor alıcıya göre yüksek bize göre düşük. Biz 400 lira yem alıyoruz yediriyoruz bir torba yemi adamlar 'almayın kardeşim' diyor. O zaman bizde 3,5 liraya vermeyelim. Adamlar bu sene yine bedava kurban kesiyorlar. 4 bin lira veren yok bizim de 4 bin liradan aşağıya verdiğimiz yok. Götürürüm mezbahaya kestiririm yine aynı parayı toplayacağız. Şu an da batmış durumdayız."

YORUMLAR
500
CHP'li Gürer: 'Yurttaşımız Sentetik Tatlandırıcılara Mecbur Bırakılacak. Şekerde Büyük Bir Oyun Dönüyor' CHP'li Gürer: 'Yurttaşımız Sentetik Tatlandırıcılara Mecbur Bırakılacak. Şekerde Büyük Bir Oyun Dönüyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğdeli Besici: 'Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Aslan ve timsah, sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:58:09. #1.11#
SON DAKİKA: Niğdeli Besici: "Uzaya Çıkıyoruz, Uçuyoruz Diyorlardı Bizim Bundan Niye Haberimiz Yok?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement