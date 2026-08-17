Nihat Kılıçoğulları\'na Fotoğraf Ödülleri

Çektiği ve paylaştığı Erzurum fotoğraflar kareleriyle tanınan fotoğrafçı Nihat Kılıçoğulları'nın iki eseri ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında FOTON Derneği tarafından dördüncü kez gerçekleştirilen FotoMaraton Erzurum etkinliğinin kazananları açıklandı. Amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severlerin ücretsiz katılımına açık olan etkinlikte, Cep ve Dijital kategorilerde 106 katılımcı maratonu tamamladı.,

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrası, gazeteci ve fotoğrafçı Nihat Kılıçoğulları "Erzurum'un Ruhu" temasında ikincilik ve "Hayatın İzleri" temasında sergileme ödülüne layık görüldü.