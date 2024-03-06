Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı

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Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Kurtuluş Mahallesi ziyareti sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyun parkında Şadi Özdemir'in etrafını saran çocuklar, halı saha, bisiklet parkuru gibi taleplerini ileterek güvenli alanlarda oyun oynamak istediklerini söylediler.

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, adaylığının açıklanmasının hemen ardından başlattığı seçim çalışmaları çerçevesinde Nilüfer'in mahallelerinin büyük kısmını ziyaret ederek, Balkan Mahalle Muhtarı Yılmaz Eryılmaz, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın Saldız ve vatandaşlarla buluştu. Özdemir'e ziyaretlerinde CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da eşlik etti.

Vatandaşların talep ve önerilerini ilettiği Şadi Özdemir, çocuklardan da büyük ilgi görüyor. Balkan ve Kurtuluş Mahalleleri'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, bölgedeki bir parkta gezerken çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özdemir'in etrafını saran çocukların talepleri kendileri içindi. Özellikle futbol oynamak için alan isteyen çocuklar, mevcut parkların yanı sıra rahatça oynayabilecekleri daha fazla park istedi. Taleplerini peş peşe dile getiren çocukların ortak talepleri ise bisiklet parkuru ve paten de yapabilecekleri, rahatça oynayabilecekleri alanlar.

Çocukların bu isteklerinin çok haklı olduğunu belirten Özdemir de göreve geldiklerinde bu talepleri unutmayacaklarını söyledi. Özdemir, "Oyun oynamak, parklarda spor yapmak en doğal hakkınız. Bu hakkınızı kullanmanız için biz mevcut çalışmalara yenileri ekleyeceğiniz. Siz yeter ki spor yapmak isteyin" dedi.

Özdemir, Kurtuluş Mahallesi'nde basketbol sahasında gençlerle basketbol oynayarak onları da dinledi. Balkan ve Kurtuluş Mahalleleri'nin Bursa'nın hızla büyüyen bölgeleri arasında yer aldığını söyleyen Özdemir, " Bu iki mahallede nüfus hızla çoğalıyor ve buna paralel olarak yeni sosyal yaşam alanlarına ihtiyaç da doğdu. Bütün bunların farkındayız. Bölgeye bir kültürevi lazım. Mahalle sakinlerimiz bir etkinliğe katılmak için merkeze taşınmamalı. Bu konunun hızla çözüme kavuşması gerekiyor" dedi. - BURSA