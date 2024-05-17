Nilüfer Belediye Başkanı Kadın Derneklerini Ziyaret Etti

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Nilüfer'deki mahalle kadın derneklerinin başkan ve üyelerini konuk eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Kadınların sosyalleşmesini ve ekonomik gelir elde etmelerini sağlayacak çalışmalar yapacağız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretleri yoğun bir şekilde sürüyor. Nilüfer'deki 29 mahalle kadın derneğinin başkan ve temsilcileri de, Başkan Şadi Özdemir'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ve destek mesajlarını iletti. Kadınlar, kendi elleriyle yaptıkları ürünleri Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e armağan etti. Nilüfer Barış Meclisi'nde eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile birlikte mahalle kadın dernekleri temsilcilerini ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, memnuniyetini dile getirerek, kadınlara yönelik gerçekleştirmek istedikleri projeleri paylaştı.

"Hedefimiz kadınların sosyalleşmesi, gelir elde etmesi"

Kadınların ekonomik gelir elde etmesinin ve sosyal yaşamın içinde olmasının önemine değinen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Kadınlar, evlerinden çıkarak nefes alsın, sosyalleşsin, dayanışma içinde olsun, sosyal sorumluluk projelerinde yer alsın istiyoruz. Birlikte üreten, ürettiklerinden gelir elde eden kadınlar olmasını diliyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak bu yöndeki çalışmalarımızı daha da genişleterek sürdüreceğiz. Mahallelerimizde çocuk bakım evleri açarak, annelerin iş yaşamında rahat etmelerini, evdeki kadınların da sosyal yaşamın içinde olmasını hedefliyoruz. Nilüfer Bostan'ların sayısını artırarak, sizlerin ürettiği ürünleri buralarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sizlerin enerjisi, gücü ve birikimleri, belediyemizin imkanlarını birleştirerek hep beraber keyifli bir 5 yıl geçirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Nilüfer'de her mahallede bir mahalle kadın derneği olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer'deki 37 kadın derneği aracılığıyla kadınlara çeşitli imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Kadınların daha fazla eğitim alabilmeleri, birlikte olabilmeleri için ortamlar oluşturuyoruz. 64 mahallemizde de bir kadın derneği olsun istiyoruz" dedi.

Kayışoğlu: Birlikte güzel işlere imza atacağız

Yönetimi belirlerken kadın kotasına dikkat ettiklerini, Nilüfer Belediyesi'nde 7 başkan yardımcısından 4'ünün, 30 idari müdürden de 17'sinin kadın olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, bu anlayışı istihdamda da sürdüreceklerini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, kadınları destekleyen yöneticilere teşekkür ederek, Nilüfer Belediyesi'nin bu alanda örnek çalışmalar yaptığını dile getirdi. Kadının, toplumda güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kayışoğlu, "Emeğinizin yok sayıldığını ve yaşadığınız zorlukları biliyoruz. Dayanışma içinde olduğumuzda, gücümüzü birleştirdiğimizde çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - BURSA