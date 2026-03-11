Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu

Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu
11.03.2026 14:24  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, amatör spor kulüpleriyle bir araya gelerek desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Özdemir, sporun önemine dikkat çekti.

Nilüfer'deki amatör spor kulüp temsilcileriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Amatör spor kulüplerimize bütçemizin el verdiği oranda destek vermeye çalışıyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'de futbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Programa Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Çetin Yıldız, Nilüfer Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Güler, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü ile sporu bir yaşam kültürü olarak ele aldıklarını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Nilüfer'in sporcu kenti olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer'deki amatör spor kulüplerimize bütçemizin el verdiği oranda destek vermeye çalışıyoruz. Hem maddi destek hem malzeme desteği veriyoruz" dedi.

Amatör kulüplerin, sporun daha geniş çevrelerce yapılmasını sağladığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli spor yaptırarak hem disiplin öğretiyorsunuz hem hayata hazırlıyorsunuz. Biz de bunun bilincinde olarak yanınızda olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Nilüfer Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Güler ise Nilüfer Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Şadi Özdemir, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

14:25
Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:33
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?
13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 14:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Şadi Özdemir amatör spor kulüp temsilcileri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.