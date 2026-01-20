Başkan Şadi Özdemir'den karla mücadele ekiplerine teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Şadi Özdemir'den karla mücadele ekiplerine teşekkür

Başkan Şadi Özdemir\'den karla mücadele ekiplerine teşekkür
20.01.2026 12:15  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, karla mücadele ekiplerinin kış şartlarında yaptığı fedakarca çalışmaları ziyaret ederek takdir etti. Özdemir, 'Hedefimiz 560 bin Nilüferlinin memnuniyeti' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, zorlu kış şartlarında kentin ulaşımının aksamaması için 7/24 görev yapan karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Personelin özverisine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Biz, toplumun mutluluğu için çalışan iyi bir takımız. Hedefimiz 560 bin Nilüferlinin memnuniyeti" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kış mevsiminin getirdiği zorlu şartlarda, ilçe genelinde hayatın olağan akışında devam etmesi için yoğun mesai harcayan karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Şirin Arıbaş da eşlik etti.

Saha personeliyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemir, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde gösterilen çabanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Herkes uyurken siz yollardasınız"

Personelin zor bir görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Başkan Özdemir, "İnsanlar sabah işlerine, okullarına giderken ya da geceleri evlerinde huzurla uyurken, sizler onların yollarını açmak için dışarıdasınız. Bu büyük bir fedakarlık. Ortaya koyduğunuz güzel işler ve harcadığınız emek için hepinize Nilüfer halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Önceliğimiz kamunun çıkarı ve Nilüferlinin hakkı"

Nilüfer'in merkezinden kırsalına kadar her noktasının çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, belediyecilik anlayışlarının temelinde "kamu yararı" olduğunu hatırlattı. Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz birlikte çalışan iyi bir takımız. Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek. İşimizi en iyi şekilde yaparak, vatandaşın sorunlarını ortadan kaldırarak başarıya ulaşabiliriz. Kimimiz proje çizerek, kimimiz doğru imalatı yaparak, kimimiz ise kar küreyip parkları temizleyerek bu bütüne katkı sağlıyor. Bizim için esas olan 560 bin Nilüferlinin hakkıdır. Hedefimiz; memnun bir Nilüfer geliştirmek. Her birimiz üzerine düşeni layıkıyla yaparsa bunu başarabiliriz."

Ziyaretin sonunda çalışanların taleplerini ve önerilerini de dinleyen Başkan Şadi Özdemir, çözüm yolları üzerine personelle fikir alışverişinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şadi Özdemir'den karla mücadele ekiplerine teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:53:02. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Şadi Özdemir'den karla mücadele ekiplerine teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.