Başkan Şadi Özdemir\'den karla mücadele ekiplerine teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, zorlu kış şartlarında kentin ulaşımının aksamaması için 7/24 görev yapan karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Personelin özverisine dikkat çeken Başkan Özdemir, "Biz, toplumun mutluluğu için çalışan iyi bir takımız. Hedefimiz 560 bin Nilüferlinin memnuniyeti" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kış mevsiminin getirdiği zorlu şartlarda, ilçe genelinde hayatın olağan akışında devam etmesi için yoğun mesai harcayan karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Şirin Arıbaş da eşlik etti.

Saha personeliyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemir, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde gösterilen çabanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Herkes uyurken siz yollardasınız"

Personelin zor bir görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Başkan Özdemir, "İnsanlar sabah işlerine, okullarına giderken ya da geceleri evlerinde huzurla uyurken, sizler onların yollarını açmak için dışarıdasınız. Bu büyük bir fedakarlık. Ortaya koyduğunuz güzel işler ve harcadığınız emek için hepinize Nilüfer halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Önceliğimiz kamunun çıkarı ve Nilüferlinin hakkı"

Nilüfer'in merkezinden kırsalına kadar her noktasının çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, belediyecilik anlayışlarının temelinde "kamu yararı" olduğunu hatırlattı. Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz birlikte çalışan iyi bir takımız. Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek. İşimizi en iyi şekilde yaparak, vatandaşın sorunlarını ortadan kaldırarak başarıya ulaşabiliriz. Kimimiz proje çizerek, kimimiz doğru imalatı yaparak, kimimiz ise kar küreyip parkları temizleyerek bu bütüne katkı sağlıyor. Bizim için esas olan 560 bin Nilüferlinin hakkıdır. Hedefimiz; memnun bir Nilüfer geliştirmek. Her birimiz üzerine düşeni layıkıyla yaparsa bunu başarabiliriz."

Ziyaretin sonunda çalışanların taleplerini ve önerilerini de dinleyen Başkan Şadi Özdemir, çözüm yolları üzerine personelle fikir alışverişinde bulundu. - BURSA