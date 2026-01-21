Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den "200 Milyon Liralık Rant" İddialarına Yanıt: "Ruhsat Verildiğinde Belediye Başkan Adayı Bile Değildim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den "200 Milyon Liralık Rant" İddialarına Yanıt: "Ruhsat Verildiğinde Belediye Başkan Adayı Bile Değildim"

21.01.2026 18:25  Güncelleme: 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hakkında çıkan rant iddialarını yanıtlayarak, ruhsatın kendisinden önce verildiğini ve bu konuda herhangi bir hukuksuzluk yapmadıklarını açıkladı. Özdemir, medyanın kirli oyunlarına karşı mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hakkındaki "rant" iddialarına ilişkin gündeme getirilen inşaat ruhsatının göreve gelmesinden önce verildiğini bildirerek, "2023 yılında alınmış bir ruhsat var. Ruhsat verildiğinde ben belediye başkanı değildim, adayı bile değildim. Ne seviye tespiti yapmışız ne yapı kullanma izni vermişiz. Ruhsatı veren başkası, bizden önceki dönem" dedi.

Bazı basın basın yayın organlarında Bursa'da müteahhitlik yapan Hilmi Şensoy'un, Nilüfer ilçesinde 2023'te yapımına başlayarak 8 bin 300 metrekarelik ruhsat aldığı arsaya, 15 bin 800 metrekare inşaat yaptığı belirtilmiş ve Şensoy'un 2024 yılında göreve gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in arkadaşı olması nedeniyle 200 milyon liralık rant elde ettiği iddia edilmişti.

İddialarına yanıt veren Özdemir "iddiaların gerçekle alakası olmadığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim belediyecilik anlayışımız kişiye göre duruş sergilemek değildir. Bizim bugünkü anlayışımız aynı olaya, aynı şekilde davranan bir belediye yaratmak, kuralları, koşulları belli olan, hukuki haklarını herkesin kullandığı bir belediye yaratmaktır. Arkadaşlık üzerinden duruş sergileyen bir belediye yönetimi anlayışına sahip değiliz. Herkesin hakkını aldığı, hakkından fazlasını alamadığı bir belediyecilik anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. O nedenle bizde böyle şeyler olmaz.

"Bunu iddia edenlerin aynaya bakmalarını tavsiye ederim"

2023 yılında alınmış bir ruhsat var. Ruhsat verildiğinde ben belediye başkanı değildim, adayı bile değildim o tarihlerde. Dolayısıyla ruhsata uygun da bir yapı yapılmaya çalışılıyor ama bizim oraya uyguladığımız herhangi bir şey yok bugüne kadar. Ne seviye tespiti yapmışız ne yapı kullanma izni vermişiz. Ruhsatı veren başkası, bizden önceki dönem. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu imar rantı var. Buralarda da vardı. Başka yerlerde de vardı ama biz bu hataların parçası değiliz. Hiçbir şekilde bizim kimseye hakkından fazlasını verme gibi bir niyetimiz de yok. O yüzden bunu iddia eden arkadaşların sadece aynaya bakmalarını tavsiye ederim. Tamamen kirlilik üzerinden, tamamen haksız kazançlar üzerinden medya yönetenler başkalarını kendilerine benzetmesinler diyorum. Biz namuslu, düzgün, ahlaklı, vatandaş çıkarını koruyan, yalnızca kamucu anlayışla bakan, 560 bin Nilüferli hemşehrimizin çıkarını düşünen bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılana kadar bu tür baskıların her zaman üstümüze geleceğini biliyoruz"

Bizi çeşitli alanlardan sıkıştırarak iş yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Burada her gün müfettişler çalışıyor ve bütün arkadaşlarımıza çeşitli konularda alakalı alakasız soruşturmalar açılıyor. En son gelen soruşturmada suç tarihi 2023 diyor. Soruşturma izni verilen kişilerin hiçbiri, ben de dahil 2023'te görevlerinde yoktu. Esas arzu ettikleri CHP'li belediyeleri sıkıştırmak, iş yapamaz hale getirmektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Antalya'ya, Adana'ya ve diğer belediyelere karşı yapılan operasyonlar asla orada yapılan uygulamalarla alakalı değildir. Tam tersine Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalıdır. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılana kadar bu tür baskıların her zaman üstümüze geleceğini biliyoruz. Ama biz neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz. Hiçbir baskı bizi yıldıramaz."

Kaynak: ANKA

Şadi Özdemir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den '200 Milyon Liralık Rant' İddialarına Yanıt: 'Ruhsat Verildiğinde Belediye Başkan Adayı Bile Değildim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Trump’tan ’’Suriye’de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz’’ sorusuna yanıt Trump'tan ''Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?'' sorusuna yanıt
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Beklenen görüşme gerçekleşti Trump ile Erdoğan arasında kritik temas Beklenen görüşme gerçekleşti! Trump ile Erdoğan arasında kritik temas
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 22:42:22. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den "200 Milyon Liralık Rant" İddialarına Yanıt: "Ruhsat Verildiğinde Belediye Başkan Adayı Bile Değildim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.