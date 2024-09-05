Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız\'ı ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

05.09.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valisi olarak atanan Erol Ayyıldız'ı, Heykel'deki Valilik makamında ziyaret etti. Vali Ayyıldız'a "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Şadi Özdemir, yeni görevinde başarılar diledi.

Bursa'nın ve Nilüfer'in geleceği için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kentimiz için el birliğiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Amacımız, Bursamızı, Nilüferimizi daha yaşanabilir, modern ve halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek bir kent haline getirmek. Bu süreçte, şehrimizin kalkınmasına el birliği ile önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Erol Ayyıldız, Şadi Özdemir, Politika, Güncel, Yerel, bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement