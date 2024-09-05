Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız\'ı ziyaret etti

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valisi olarak atanan Erol Ayyıldız'ı, Heykel'deki Valilik makamında ziyaret etti. Vali Ayyıldız'a "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Şadi Özdemir, yeni görevinde başarılar diledi.

Bursa'nın ve Nilüfer'in geleceği için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kentimiz için el birliğiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Amacımız, Bursamızı, Nilüferimizi daha yaşanabilir, modern ve halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek bir kent haline getirmek. Bu süreçte, şehrimizin kalkınmasına el birliği ile önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA