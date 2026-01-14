Nilüfer'in yatırımlarına CHP Genel Başkanı Özel'den temel atma sözü - Son Dakika
Nilüfer'in yatırımlarına CHP Genel Başkanı Özel'den temel atma sözü

14.01.2026 15:24
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Örgütü ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, Mart ayında temeli atılacak 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdunun projeleri hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Örgütü ile birlikte Ankara'da bir dizi önemli ziyarette bulundu. Başkan Şadi Özdemir, Mart ayında temeli atılması planlanan 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdu projesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den temel atma törenlerine katılım sözü aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, parti üyeleri ile başkentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Şadi Özdemir ve heyetin ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünAnkara'daki ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan heyet, saygı duruşunda bulunarak minnetlerini ifade etti. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün lahdi de ziyaret edildi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM'ye geçen heyet, CHP Grup Toplantısı'na katılarak Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme ilişkin açıklamalarını dinledi. Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleriyle bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, Bursa ve Nilüfer'in ihtiyaçları, belediyenin projeleri ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmede Nilüfer'de hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, vatandaş odaklı hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, Özel'i Bursa'ya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayında ilçemizde 3 kreş ve 2 kız öğrenci yurdunun temelini atmaya hazırlanıyoruz. Bu önemli yatırımların başlangıcında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise temel atma törenlerine katılmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, görüşmenin sonunda misafirperverlikleri için Genel Başkan Özel'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Özgür Özel, Belediye, Ankara, Yerel, Dizi, Son Dakika

