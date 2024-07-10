Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Erdem Saker'i ziyaret etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Erdem Saker'i ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Erdem Saker\'i ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker'i ziyaret etti. Görüşmede, kooperatifleşme, tarım alanlarının korunması, tarımsal verimlilik ve şehir planlaması gibi konular ele alındı.

10.07.2024 15:40  Güncelleme: 15:42
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker'i ziyaret etti. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşen görüşmede, kooperatifleşme, tarım alanlarının korunması, tarımsal verimlilik ve şehir planlaması gibi konular ele alındı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şafi Özdemir, 1994 - 1999 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, bir süredir de Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdüren Erdem Saker ile bir araya geldi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki görüşmede Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Özdemir de yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra uzun yıllar Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü olarak da Bursa'nın gelişimine katkıda bulunan Saker, deneyimlerini Başkan Şadi Özdemir ile paylaştı. Görüşmede, kentin tarım alanlarının korunması, tarımsal katma değerin artırılması, kooperatifleşme, şehir planlaması ve yeni sanayi bölgelerinin açılması gibi önemli konular değerlendirildi.

"Erdem Başkan'ın fikirlerinden yararlandık"

Erdem Saker'in başkanlığı döneminde çok değerli işlere imza attığına vurgu yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Erdem Başkan'ın değerli fikirlerinden yararlandık. Özellikle kırsal kesime yönelik kooperatifleşme modeli, ürün geliştirme ve çoğaltma ile tarım alanlarının korunması konularında verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, kentte yeni sanayi bölgelerinin açılması ve şehir planlamaları üzerine de Saker'in tecrübelerinden faydalandık" dedi.

Erdem Saker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Şadi Özdemir'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Saker, Hollanda gibi tarım alanında başarılı ülkelerden örnekler vererek, kırsal kalkınmanın kooperatifleşme ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Görüşmenin ardından Şadi Özdemir, Erdem Saker'in başkanlık döneminde faliyete geçirilen açılan Bursa Hayvanat Bahçesi'ni Saker ile birlikte gezdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Erdem Saker'i ziyaret etti - Son Dakika

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