Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Mahalle Kahvesinde Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Mahalle Kahvesinde Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Mahalle Kahvesinde Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sabah erken saatlerde gittiği mahalle kahvesinde, vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde kahvaltı yaptı. Başkan Özdemir, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi.

24.05.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sabah erken saatlerde gittiği mahalle kahvesinde, vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde kahvaltı yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'deki ziyaretlerine Nilüfer Belediyesi'nin komşularıyla başladı.

Sabah erken İhsaniye Mahallesi'ndeki kahveleri ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir hem vatandaşlarla sohbet etti hem de cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde inceledi. Simit ve peynirle kahve ziyareti gerçekleştiren Başkan Şadi Özdemir, burada vatandaşlarla sabah kahvaltısı yaptı. Çay ve simit eşliğinde İhsaniye Mahallesi sakinleriyle samimi sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaşadıkları sorunları ve taleplerini de dinledi.

Başkan Şadi Özdemir'i mahallelerinde ağırlayan İhsaniye sakinleri, memnuniyetlerini de dile getirdi. İhsaniye Mahallesi'nde esnafı da ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Nilüferliler'i sık sık kendi mahallelerinde ziyaret edeceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Halkın arasında olmak bana enerji veriyor" dedi. Erişilebilir bir başkan olmak için vatandaşlara her türlü imkanı sunacağını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Başkan olmadan önce de Nilüfer'de sürekli esnaf ve vatandaşlarla iç içerdim. Alışverişimi esnaftan yapıyor, vatandaşlarla sohbet ediyordum. Bundan sonra daha çok halkın içinde olacağım. Bu, bana enerji veriyor. İnsanlarla konuşmak, onları dinlemek, önerilerini almaktan çok keyif alıyorum. Bir de yaşanılan sorunları çözünce çok daha mutlu olacağım. Mahallelerinde yaşadıkları sorunları da birlikte, yerinde inceleme fırsatı bulduk. Sorunları da, çözümü için ilgili arkadaşlarıma ilettim. Vatandaşlarla iletişime geçeceğimiz ortamları oluşturacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Mahalle Kahvesinde Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı - Son Dakika

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